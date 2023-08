“¡No puedo creer, un anillo de Tiffanys!”: Daniela Aránguiz mostró regalo que le hizo Luis Mateucci y reveló detalles de cita romántica

Daniela Aránguiz sorprendió anoche a sus colegas de panel en “Zona de estrellas” al mostrarles el oneroso regalo que le hizo su actual pololo, Luis Mateucci, y contó detalles de la romántica cita que tuvo el pasado fin de semana en la capital con el argentino.

Fue a pocos minutos de iniciar el programa de farándula de Zona Latina que la mediática dio cuenta del anillo que Mateucci le regaló al confirmase su relación amorosa, luego que Adriana Barrientos la delatara en pantalla.

El anillo de Daniela Aránguiz

“Tiene anillo nuevo, parece, ese anillo de Tiffanys. ¡Ay, no te puedo creer que Mateucci te regaló ese solitario de Tiffanys! Pero voh estai loca, yo coticé este solitario, 20 millones de pesos. ¿Cómo no, mi amor? Este anillo es Tiffanys, un solitario de Tiffanys, a mí no me vas a engañar, la piedra sola vale mucho”, acusó la panelista del programa.

Si bien Aránguiz no confirmó el valor de la ostentosa joya, que en nuestro país, y por catálogo, fluctúa entre los $16.000 y los 20 millones de pesos, dejó en claro que el presente de su enamorado es por una costumbre que existe en Argentina.

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci. Fuente: Instagram @danyaranguizf @luis_mateucciof.

“Luis me dijo que cuando se pide pololeo en Argentina se regala un anillo”, apuntó Daniela, quien al ver una serie de fotos suyas junto a Mateucci, entregó detalles de la cita que ambos tuvieron entre sábado y domingo pasados.

“¿Sabís (sic) porqué me tomaron esa foto caminando? Porque yo estaba en un restaurante, me invitaron a un restaurante el sábado, que queda en ese parque Bicentenario, y estaba la Valentina Roth con mascarilla, con la guagua, toda señora, y después me mandó un mensaje la Fran García-Huidobro diciéndome: ‘Ay, te vi caminando’, y me nombró la calle, y yo dije: ‘Ah, la Fran me sacó esa foto’. La agarré para el chuleteo y le dije: ‘Tú me sacaste la foto’. Él me invitó a almorzar. Yo me senté aquí y él se sentó allá. Yo no sé qué tanto tema con eso”, señaló la mediática, quien enfatizó en que en su encuentro con el argentino “lo pasé chancho”.

“El fin de semana lo pasé chancho. Fuimos a almorzar a ese restaurante, después fuimos a caminar y nos tomamos un heladito, y me encontré con Christian Nodal. Me pasé por afuera de un restaurante en Alonso de Córdova, y de repente estoy caminando y Luis me dice: ‘¿Quién es este gallo? Que lo conozco’, y lo saluda. Y yo lo miro y le digo que es Christian Nodal, que estaba con la polola argentina, que está embarazada y todo”, agregó la mediática, que ante la insistencia de sus colegas respecto de los efectos de su actual relación en los medios, fue tajante en señalar que “no me importa lo que me digan”.