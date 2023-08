“Nunca logré encajar con ella”: Francisco de “Gran Hermano” dio a conocer a quién le dejó los votos del legado

Como cada participante que abandona “Gran Hermano”, Francisco Arenas tuvo que cumplir su última misión y dejar dos votos legado a uno de sus excompañeros.

Sin embargo, antes de dar a conocer sus votos, el exjugador le mandó un mensaje a dos miembros de la “Familia Lulo” que aún están en el encierro, Constanza Capelli y Jennifer Galvarini.

“Me gustaría mandar un mensaje para Coni y Pincoya, les quiero decir que los quiero mucho, les quiero dar harta fuerza y harto ánimo, buena vibra y buenas energías, sobre todo para ti Coni, échale para adelante porque se puede, eres una gran persona, vence todos los miedos que tengas, te tengo fe”, partió con sus palabras.

Asimismo, aprovechó de dejar un mensaje a Lucos y expuso ciertas actitudes de parte de Francisca, más conocida como Fernanda en las redes sociales.

“A Lucas, que tiene su pareja, qué se yo, igual veo a su pareja que anda picoteando por ahí con la Vivi, no me atreví nunca a preguntarle qué es lo que sentía, primero la Vivi anduvo joteando a la Coni y después con la Fran. Nunca le quise preguntar a Lucas por no ser impertinente, pero lo estoy planteando ahora”, explicó Panchito.

¿Quién es su nominada?

Posteriormente, Francisco entregó sus votos legado a la persona que nunca logró tener afinidad durante su estancia en “Gran Hermano”.

“Mis votos son para Viviana, porque nunca logré encajar con ella, siempre que la miraba de frente yo es como que me corría la mirada, nunca me enfrentó la mirada de frente. No tengo nada contra ella, solamente la afinidad como dijo ella una vez, no había mucha afinidad, así que mis dos votos son para ella”, señaló.

A lo que la participante respondió que no estaba sorprendida por la decisión de Pancho, que se lo esperaba.

“La verdad es que yo tenía un 90% de que iban a ser para mí, para dejar en claro, lo que haga yo acá adentro de la casa es cosa mía, no tienen porqué hablar gente de afuera y tampoco nunca le corrí la mirada, en cambio, siempre lo miraba a los ojos, podría decir lo mismo de él, pero no lo voy a hacer, está bien que sea por afinidad, es cosa de él, le deseo éxito afuera y nada, es un juego”, sentenció Viviana Acevedo.