“Qué regalón”: Priscilla Vargas subió un tierno video de su perrito Romeo que sólo quería comer de su mano

La animadora de Canal 13, Priscilla Vargas, mostró en sus historias de Instagram lo regalón que es su perrito Romeo, un Schnauzer Miniatura, que está completamente encariñado con su dueña.

La periodista le habló a la cámara y señaló: “los perritos nunca dejan de ser niños, miren a Romeo”. Su mascota estaba en frente de su plato lleno de comida, sin embargo, no se acercaba a éste.

Ella lo mandaba a comer, pero Romeo se negaba y titubeaba en frente de su plato de comida. “Coma, coma”, insistía la animaba en vano ya que su perrito no le hacía caso.

Vargas terminó tomando un puñado de comida y se lo acercó a su hocico para que comiera, y Romeo lo hizo al instante. Cuando terminó nuevamente se alejó.

“Coma de ahí, coma del plato”, exclamó para no ser escuchada por el perrito, así que Priscilla agarró otro puñado de comida y lo alimentó de su mano. “Qué regalón, si no no comes”, señaló y volvió a darle comida a Romeo.

“Así de mal criado”, escribió en la historia Priscilla Vargas.

Historia de Priscilla Vargas Fuente: Instagram