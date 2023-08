“Sería hetero para que ella me quiera”: Vivi confesó el drama familiar que la hace sufrir en ‘Gran Hermano’

Viviana Acevedo le contó a sus compañeras de Gran Hermano un aspecto de su vida que la tiene bien preocupada y la llena de pena: su mamá se enteró por televisión de su bisexualidad.

De alguna forma, Vivi le confesó a Alessia, Fran, Trini y Skarleth, que siempre temió sincerar con su madre su orientación sexual, porque ella “es más conservadora”.

“Siempre pienso por ella, ni siquiera pienso por mí. Por eso a veces, en especial contigo (Fran), me lanzo y después me hago para atrás. Porque es lo que yo quiero, pero después digo ‘qué pensará mi mamá’”, declaró, tal como consigna La Cuarta.

De Hecho, Vivi se siente muy segura de que su mamá se enteró de esto solo por la tele: “Pensé en contarle a mi mamá antes de entrar, pero sentía que era injusto contarle e irme, ¿cachai?”.

Además, comentó que al ver a su mamá en un video que le envió, la notó distinta y eso la dejó peor. “Tal vez sí está decepcionada de que sea bisexual y por eso habló así”, lanzó.

“Es mi debilidad”

“Los valores hacen a la persona, y no los gustos”, le dijo Vivi a sus amigas, pero además cree que no puede evitar el temor a decepcionar a sus padres.

Incluso rememoró cuando le contó a su padre: “Le dije altiro ‘no me odies por favor, yo quiero seguir siendo tu hija’. Y él me dijo ' tranquila, estamos en otra época’. Y me calmó al toque”.

Pero en el caso de su mamá, la cosa es diferente, ya que tal vez no reaccione igual y que incluso le eche de la casa. De todas maneras, no quiere decepcionar a sus padres, porque “han pasado tanta mierda que quiero que estén tranquilos un rato, que no se tengan que preocupar”.

“Lo que piense ella es mi todo. Si ella me dice ‘no, tú tienes que ser hetero’, yo sería hetero para que ella me quiera. Es mi debilidad”, finalizó.