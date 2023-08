De emojis a besos: Danna Paola revela que una mujer fue su crush

Danna Paola está en uno de sus mejores momentos de su carrera, y es que, apenas este fin de semana, la estrella pop se presentó en uno de los escenarios más importantes de la escena musical como lo es Tomorrowland, compartiendo con artistas como Paris Hilton y Steve Aoki.

Además, sus éxitos ‘XT4S1S’ y ‘1Trago’ se han colocado entre los favoritos del público, que con ansias espera la llegada de su nuevo álbum, del que por cierto ya dio más detalles a las influencers colombianas Calle y Poché, en su podcast ‘Humans of Interest’, donde trató temas sobre su carrera, su vida y hasta su orientación sexual.

Danna Paola y Ester Expósito Twitter: @alternativeplx (Twitter: @alternativeplx)

Sin problema alguno, Danna Paola se sinceró con las influencers cuando fue cuestionada sobre si le había gustado alguna mujerl, comentando “Sí, claro. Yo creo que ha sido de los descubrimientos más lindos que he tenido porque la verdad es que no... yo no creo, o no me considero al 100 por ciento, como una persona que puede con las extremidades, lo mismo del balance” y confesó que no le gustan las etiquetas por lo que se siente en el ‘centro’.

Además, reveló que esta historia la hizo parte de su álbum que está por lanzarse contando a detalle la historia que vivió con esta chica, y es que hay que recordar que Danna Paola plasma parte de su vida personal a través de sus letras, como en el tema ‘Oye Pablo’, donde habla de un español que conoció y ya no tuvo forma de localizar, hasta que se enteró de que él le había pedido su número como parte de un reto.

Ester Exposito y Danna Paola bailando pic.twitter.com/TG4JYrQh6h — Malvideo news (@malvideo) March 20, 2020

Fans aseguran que fue Ester Expósito el crush de Danna Paola

Luego de que se estrenara un nuevo capítulo del podcast de Calle y Poché, los fanáticos comenzaron a especular sobre la mujer de la que podría estar hablando Danna Paola, llegando a una sola conclusión: Ester Expósito.

Y es que, aunque ambas se han distanciado en su momento, se dijo que existió una rivalidad entre las actrices que formaron parte de la popular serie de Netflix, Élite. Su relación logró capturar la atención de los fans por la enorme conexión que presumían.

Danna Paola y Ester Expósito Instagram: @ester_exposito (Instagram: @ester_exposito)

Se dice que la razón por la que las actrices se habían distanciado fue por Alejandro Speitzer, en la que la mexicana se alejó de la española por apoyar a su amigo, otros mencionan simplemente que habían tomado caminos diferentes, Ester Expósito en la actuación y Danna Paola en la música.

Las pruebas por las que aseguran que Ester Expóstio pudo ser el crush de Danna Paola

Emojis ‘sospechosos’

El año pasado Ester Expósito publicó una fotografía en un sexy vestido rojo que Danna Paola respondió comentando: “ELLA” junto a un emoji de corazón, acabando con los rumores de una posible enemistad entre ellas.

Un beso y una propuesta de matrimonio

En 2019, al finalizar la temporada de Élite, hubo una gran fiesta de la que Danna Paola y Ester Expósito se volvieron las protagonistas, cuando la mexicana pidió matrimonio a su compañera con todo y mariachis, la emoción fue tal que casi se le caía el anillo que le iba a entregar a la española. Esto terminó con un beso en la boca.

Danna Paola y Ester Expósito beso Twitter: @ianplata (Twitter: @ianplata)

Las actrices se mostraron por mucho tiempo, como las mejores amigas, pasan tiempo juntas, asistían a fiestas y compartieron momentos que provocaron que, luego de su distanciamiento, los titulares se llenaran de preguntas por su abrupta separación.