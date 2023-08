“Él es un sacopelota”: Dani Castro no cree en el arrepentimiento de “Bambino” tras violentas palabras a Bigote

Fernando Altamirano sigue dando que hablar tras su polémica participación en la versión chilena de “Gran Hermano”, y esto luego de que lanzara diversas bromas de mal gusto en contra de la mascota del reality, Bigote.

El exparticipante del espacio de Chilevisión en varias ocasiones comentaba sus intenciones de matar o ahogar al perro en la piscina si es que realiza alguna travesura.

Ahora, Daniela Castro, quien es catalogada como doglover por sus seguidores tras adoptar a Chalota y Ares, se refirió a esta grave situación y afirmó que no cree en el supuesto mea culpa del exchico reality.

“Me carga decirle Bambino. Bambino es un cantante, no él. Él es un sacopelota, porque encuentro que sus comentarios ya no eran chistosos. La talla es chistosa una vez, pero cuando es seis veces ya no es talla. Está tu opinión infiltrada ahí”, expresó la chef a Publimetro.

Asimismo, la exMaster Chef dio a entender que el arrepentimiento de Fernando viene desde las críticas del público en redes sociales.

“8Yo creo que) No se dio cuenta. (Solo que) Le conviene no hablar más hueas. ¿Cómo alguien que tiene esa actitud tantas veces, sale y se da cuenta que todo el mundo se lo hizo ‘pirulín’, se da cuenta que actuó mal?”, preguntó.

“Yo creo que, la cotidianidad dentro del reality lo representa a él, y lo que sale después, estás influenciado por lo que opina la gente y lo que a él le conviene. Que no me venga con cuentos a mí él”, cerró la influencer.