“Estamos muy preocupados por los chicos”: JC Rodríguez se refirió al odio que han recibido los eliminados de “Gran Hermano”

En el capítulo de esta noche de “Podemos Hablar”, el animador de “Contigo en la mañana” y “Gran Hermano”, Julio César Rodríguez, estará de invitado y será quien se sienta en el bar del programa para una conversación a profundidad con el animador Jean Philippe Cretton.

En este espacio, él habló sobre el acoso en redes sociales que han vivido los eliminados del reality show, ellos partieron con el ejemplo de Benjamín Lagos, quien anunció que iba a pausar su uso en redes sociales debido a los comentarios que ha recibido.

“Las declaraciones de Benjamín fueron muy dolorosas, él no le hizo daño a nadie, lo único que hacía era respirar como lo hacemos todos, y por eso ha recibido un odio inexplicable. Creo que hemos perdido la humanidad, las redes sociales están en una guerra peligrosa del no sentimiento”, comenzó.

“Esta moda de dañar al otro se ha tomado la agenda de muchas personas. GH es un juego, nosotros tratamos de tratarlos como jugadores. Es un formato que se hace en 80 países, es un experimento social que se ha hecho durante décadas”, agregó el animador.

Amenazas de muerte

De igual forma, reprodujeron las declaraciones de Maite Philipps, quien afirmó recibir amenazas de muerte. “He recibido amenazas, las más fuertes son de muerte, me mandan mi dirección, me dicen que me van a matar, que contrataron un sicario, que me están esperando. He hecho las denuncias en PDI y estar acompañada”, ella señaló.

“Estamos en una ola muy violenta, muy intolerante, hay una enajenación total. Nosotros estamos muy preocupados por los chicos. Muchos de ellos pensaron que iban a ser estrellas, y resulta que salen y tienen cerrado hasta su Instagram”, dijo JC.

“Hay mucho odio, mucha maldad y yo les digo que por un segundo se pongan en el lugar de otro, no porqué hayan entrado a un reality tienen que aguantar todo lo que la gente les dice. Póngase en el lugar del otro”, reclamó el animador Julio César Rodríguez.