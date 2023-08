“Gran Hermano”: Alessia realizó un noble gesto tras conversación a corazón abierto con Constanza

En el último capítulo de “Gran Hermano”, se dio una íntima conversación entre dos participantes que no han cruzado muchas veces sus caminos, Constanza y Alessia. Esto terminó en un inesperado gesto de la cantante, en solidaridad a su compañera.

Ellas hablaron sobre la ruptura de amistad entre Cony y Trinidad, quienes pasaron rápidamente del amor al odio. Por esto, la bailarina confesó entre lágrimas lo mucho que le ha afectado este término. “Yo decía: ‘no voy a votar por la Trini’, pero ella se ponía a mis espaldas para decir que yo me fuera”, partió Capelli.

“Era mi mejor amiga, yo sé sus sueños, yo sé sus metas, sé todo lo que dejó para llegar acá. Pero ella tras un conflicto con un hueón, se fue de mi lado y me dejó a mí sola cuando yo tuve a toda la casa encima”, agregó.

“Son cosas que ustedes no vieron que yo pasé con ella, cuando se tiraba al piso lloraba porque ustedes no la pescaban, ni no le respondían. Yo estuve ahí con ella y al primer conflicto se fue y me dejó sola”, siguió Constanza.

“Quiero que se anule”

“No quiero convencerlas a ustedes. Porque hoy yo sé que ustedes son amigas de ella, está bien. ¿Pero qué voy a hacer yo? Era mi mejor amiga acá adentro y yo vivo con eso todos los días”, señaló la bailarina.

Alessia escuchó atentamente las palabras de su compañera, y realizó un gesto inesperado que tomó a muchos por sorpresa al confesarle que “te di un voto hoy día y no me importa, quiero que se anule”. Con esto, el voto que le dio a Constanza quedó descontado en el proceso de eliminación.

“A mí me da lo mismo que se anulen, también los dos votos que le di a otra persona se van a anular. Me importa una raja”, le comunicó a Coni.

“Alessita yo sé que tú eres una excelente mujer y yo entiendo, las entiendo porque si yo estuviese en su posición también pensaría parecido. Ella quizás ha dado su versión y yo no quiero dar la mía porque me siento mal hablando de ella, me siento mal, no me gusta, me carcome”, confesó la bailarina.

“No quiero separarme de Sebastián porque francamente es lo único que tengo acá y necesito que alguien me haga reír”, cerró Constanza Capelli, quien terminó abrazándose con Alessia.