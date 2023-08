Julio César Rodríguez se sinceró sobre la compleja relación con su padre: “Crecí pensando que a mi papá no le importaba”

En el próximo capítulo de “Podemos Hablar”, el animador de “Contigo en la mañana”, Julio César Rodríguez, se confesó con su compañero de canal, Jean Philippe Cretton, sobre el doloroso proceso de la pérdida de su padre, quien falleció en junio de este año a los 79 años.

“Me dejó mucha enseñanza, para mí fueron los últimos años que estuve cercano a mi papá, fue de aprendizaje, se fue muy en paz, conversando mucho, cerrando muchos problemas internos. El último tiempo fue muy bueno”, partió revelando Rodríguez.

“No tuve una historia fácil con él, cuando yo era niño cometió muchos errores. Él era alcohólico, tuve una infancia muy dura, muy difícil con mi madre, entonces no logré tener a ese papá cercano, cariñoso, el que todos quisiéramos tener y sobre todo que no tomara”, continuó el animador.

“Ellos se separaron cuando yo estaba en el colegio, ahí me pegué una madurada de golpe para poder salir adelante con mi mamá. Ella es todo para mí, mi mamá se sacó adelante, gracias a ella soy quien soy”, dijo JC Rodríguez.

“Aprendí a valorar muchas cosas de mi papá”

“Yo soy hijo único. Mi papá tiene 3 hijos más, que no son biológicos, son hijos de su mujer, que eran sus hijos también y muchos nietos y me encontré con una familia que adoraba a mi papás, imagínate te sientas en una mesa a los 43 años y te encuentras con un hombre que todos quieren”, confesó el animador.

Julio César se sinceró sobre la complicada relación con su padre, y el choque de ver esta otra faceta de su papá. “Yo venía con una carga, con una imagen que no era tan buena, que es el mejor papá del mundo, el mejor abuelo del mundo y yo digo… ‘chuta, este papá no me tocó po’. Tenía dos posibilidades o frustrarme o entrar en esta vida y así lo hice y a mí me sirvió montones”, contó.

“Yo siempre crecí pensando que a mi papá no le importaba, como que nunca estuvo orgulloso de mí, crecí con esa imagen, quizás super equivocada. Aprendí a valorar muchas cosas de mi papá”, cerró el animador.