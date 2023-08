La “Pincoya” se descargó con sus compañeras tras ser nominada nuevamente: “Cínicas de mie***, cabras conch...”

La “Pincoya sin glamour”, de nombre civil Jennifer Galvarini, está harta. La participante de “Gran Hermano” quedó en riesgo de abandonar la casa tras ser nominada por quinta vez por sus propios compañeros, y no da más del enojo.

Una vez que Diana Bolocco se fue y la casa ya sabía la identidad de las personas que se irán a eliminación, Jennifer se descargó con las personas más cercanas a la casa, quienes también estaban nominados.

En la mesa junto a Constanza, la bailarina comentó que nadie se acercó para darle ánimo después de haberla nominado, a lo que “Pincoya” dijo: “a mí nadie, yo ya le paré bien los carros que dejen de hacerse las locas”.

“Las encuentro unas cínicas de mie***, cabras conch... Me voy a portar como la raja porque tú aunque te portes bien, te portes mal, te tienen una envidia parida”, lanzó Jennifer.

Queencoya: las encuentro unas cínicas de mierda, cabras conchasdesumadre, me voy a portar como la raja porque uno se porte bien, se porte mal, te tienen una envidia #GranHermanoCHV pic.twitter.com/n6fdtMHuUe — titi🦦 (@wallsflxflicker) August 3, 2023

“Son súper mala clase”

Después, en una conversación con Sebastián, la mujer chilota se dirigió a su público y les pidió: “espero que me apoyen por un tiempo más para joderle la vida a estas otras, que yo con ellas mal no me porto. El otro día les hice chocolate a las tipas, les lavo la ropa. Yo soy súper amable”.

“Y las hueonas son súper mala clase, súper mala clase, mal agradecidas las encuentro a las pendejas. Espero que la gente las vaya echando a estas hueonas por mari*****, y lo digo de verdad, muy mari*****, mala clase a cag**. Cero aporte además, no hacen nada más que copuchar”, cerró.

"entonces la gente del pueblo que me apoyen, que me dejen para joderle la vida a estás otra, espero que la gente las vayan echando a estás wnas por mariconas lo digo de verdad" agú

LULO BASADA Y ASI VA HACER 💋✨#GranHermanoCHV #GranHermanoChile pic.twitter.com/mS73d7RfWB — hansito's house ✨ (@bystrawberrypie) August 3, 2023

Además, en la prueba del líder, dividieron a los participantes de la casa en dos grupos, y cada grupo tenía que mantenerse en una cama por un tiempo indefinido. “Pincoya” no aguantó más y se paró de la cama, al parecer no podía hablar, y se remitió a levantarles el dedo de al medio a su grupo y al otro.