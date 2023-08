Loreto Aravena recordó la mordida de araña que la tuvo complicada: “Se empezó a poner rojo, hinchado”

La actriz Loreto Aravena estará de invitada en el nuevo capítulo de “Podemos Hablar” que se emitirá mañana en la noche por las pantallas de Chilevisión.

En el momento del check-in, el animador Jean Philippe Cretton le preguntó por una complicación en su salud que sufrió el año pasado cuando fue mordida por una araña.

“Ahora soy una literal picada de la araña”, partió entre risas. “Estaba en el norte, estaba en una reposera, en el atardecer y sentí como un pinchacito de abeja, y pensé que era un pincho de unas enredaderas”, comentó.

“Pasó un rato, y me empezó a doler, se empezó a poner rojo, hinchado, después morado, no me podía poner los zapatos de lo hinchado, atroz y ahí me fui al hospital”, continuó relatando la actriz.

“Jamás pensé que en un espacio abierto me podía morder una araña”, por lo que Loreto Aravena reveló su cicatriz. “Si te fijas bien parece un corazón, por lo menos me mordió con amor”, cerró.