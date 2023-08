Manuel Turizo responde a quienes lo llamaron “traidor” por cantar en la Kings League de Piqué

Manuel Turizo fue objeto de criticas el pasado fin de semana luego de presentarse en la final de la ‘Four Kings and Queens League’, el evento que lidera Gerard Piqué. El colombiano llegó a cantar nada más y nada menos que ‘Copa Vacía’ tema que comparte con Shakira.

El último éxito de la colombiana estaría dedicado al exfutbolista, por lo que internautas calificaron como una traición, por lo que han colmado sus redes sociales de criticas y comentarios negativos.

Piqué se ha encargado de usar el éxito de su expareja como beneficio pues no solo llevó a cantar a Turizo, también contactó a Ozuna para La Velada 3 de Ibai Llanos y durante la presentación de su torneo raperos usaron el ritmo de la session 53, la cual le tira a él y a su novia Clara Chía Martí.

Esto dijo Manuel Turizo sobre cantar para Piqué

En medio de la ola de señalamientos, Manuel Turizo decidió defenderse y fue entrevistado por Jordi Martín donde aclaró lo sucedido y expuso lo que significó para él presentarse en el evento deportivo.

“Trabajar con Kings League súper brutal, hermano. En realidad, como que, en cada, digámoslo plataforma, o en cada evento donde nosotros podamos ir a mostrar nuestra música, a mostrar lo que hacemos, yo voy a estar allí”, dijo.

El intérprete fue consultado sobre qué opinó Shakira al respecto y confesó que ella estaba al tanto de lo que sucedería y que él siempre trabará en pro de su música.

“Ella entiende, yo siento que la gente es la que más sataniza las cosas...Como te digo, yo me dedico a hacer música, al fin y al cabo, mi trabajo es eso. Mi trabajo no es estar pendiente de la vida personal de los demás, ni de los problemas personales de los demás; lo mío es hacer música”, sentenció.

De igual manera, resaltó el honor que fue para él haber trabajado con la máxima exponente de la música latina, por lo que fue un sueño hecho realidad para él.

“Es un sueño en realidad. Trabajar con Shakira que para mí es la mujer más importante que ha habido en la música latina, es algo increíble; una gran artista, una gran persona, entonces es una ilusión muy grande”, expresó.

Manuel fue consultado sobre si hubo beso con la barranquillera ante la complicidad que irradiaban en el audiovisual, lo cual él negó sin antes bromear al respecto.

“¡Lo dejamos escondido…! No, mentira, no, nunca pasó, nunca pasó. No hubo un beso. El video digámoslo que, por toda la historia sí era como muy íntimo, mucha sensualidad, pero no hubo un beso”, sentenció.

Jordi decidió ir más allá y le preguntó si tendría un romance con la diva de 46 años, por lo que lanzó un comentario que ha sido muy aplaudido.

“Hermano… Pues yo creo que solamente respeto y admiración, totalmente”, confesó.