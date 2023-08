“Me ofreció 180 millones″: Daniela Aránguiz reveló la propuesta que le hizo Canal 13 para hacer su propio programa

Daniela Aránguiz nuevamente se fue de tarro y reveló una millonaria propuesta que le hizo Canal 13 hace algunos años, que consistía en grabar un docureality.

Según la información entregada por Glamorama, la historia fue contada por la modelo durante el último capítulo de “Zona de Estrellas” mientras hablaban sobre las invitaciones pagadas a los programas televisivos.

En ese contexto, Adriana Barrientos lanzó el primer comentario: “Diez millones cobraba la Daniela en su tiempo. Amiga, cuando venías de Dubai a Vértigo”.

Posteriormente, reveló la propuesta de la exseñal del angelito: “Y a mí (el productor) Alexis Zamora me ofreció 180 millones por un docureality en Canal 13″.

Eso sí, Daniela decidió rechazar la oferta para no exponer a su familia, sobre todo a sus hijos.

“Yo me puedo exponer mucho públicamente a mí, toda la vida, y lo voy a seguir haciendo mientras esto me dé. Y no me da vergüenza, porque hay gente que lucra de otras cosas que sí deberían dar vergüenza”, explicó.

“Entonces no me da vergüenza exponer mi vida privada. Lo que sí nunca he expuesto es a mis hijos. Porque una de las cosas era mostrar mi día a día como mamá, y yo eso no lo vendo. Es mío nomás”, cerró.