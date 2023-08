“Me parece poco hombre hacia mí”: Luis Sandoval realizó feroz descargo contra Mauricio Israel

Enojado a más no poder. Así quedó el periodista Luis Sandoval contra Mauricio Israel, luego que este lo tratara públicamente como mentiroso, por decir que había estado en negociaciones con Canal 13 para entrar al reality. Información que, efectivamente, no era del todo correcta, puesto que las reuniones eran para el programa El Purgatorio.

“Es falso, falsedad absoluta, como muchas cosas que salieron este fin de semana. Eres un mentiroso. Si él habla públicamente del tema, ¿por qué yo no puedo hacer lo mismo? Tiene mucha imaginación. Yo lo quiero harto, pero esta vez mentiste”, dijo Israel en el programa “Sígueme y te sigo”.

Debido a esto, Sandoval respondió con todo en el live de Instagram “Que te lo digo” y lo trató, incluso, de “poco hombre”.

En primer lugar, el panelista de Me Late realizó una fe de erratas, puesto que reconoció que se había “traspapelado” con la información, sin embargo realizó su fuerte descargo, puesto que él solo cometió un error.

“Le han dicho que sinvergüenza, que es un ladrón, mal padre, un careraja, que debería estar fuera de la televisión, pero yo le digo que iba a entrar a un reality y el hueón dice ‘¡es un mentiroso!’. Me parece una falta de respeto hacia mí, porque el único periodista que le ha dado la tribuna para que él pueda defenderse he sido yo”.

Feroz descargo de Sandoval contra Israel

Además, agregó muy molesto que “el único que lo ha tratado con respeto he sido, yo por lo tanto merezco el mismo respeto”.

Me parece súper mal gusto lo que él hizo. Yo sé que él es bueno para el show, le encanta la tribuna, pero me molestó profundamente. Tú me dijiste Sergio ‘escríbele’. Ni cagando le voy a escribir...Me da rabia, porque yo jamás me he referido a él como sinvergüenza, siempre con respeto, por lo tanto él tiene que escribirme, pedirme disculpas, porque de verdad me parece poco hombre hacia mí, fue muy penca el trato que me dio públicamente”, sentenció el Sandoval.