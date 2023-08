“Me quiero ir, de forma definitiva ya. Estoy pá la cagá”: Lucas Crespo desconsolado se va de “Gran Hermano”

Lucas Crespo provocó un tremendo terremoto en “Gran Hermano”, luego de entrar al confesionario para solicitar su salida, sin vuelta atrás, de la casa.

“Me quiero ir, de forma definitiva ya. Estoy pá la cagá. Me despierto con dolores, la rodilla no me da más. Me reactivé una hernia que tenía hace tiempo”, contó Crespo a la cámara.

Tal como lo dijo a Fran Maira, precisó que se metió al reality porque “quería cumplir mi sueño del deporte y estoy desbaratándome acá dentro. Estoy todo el día pensando en el dolor y vivo pensando en que me duele, lo paso mal y estoy con la cabeza en otro lado. Si voy a estar así acá, prefiero no estar. Esta vez no cambio de opinión”, dijo firme.

De hecho en un momento se le vio en el suelo del baño llorando de forma desconsolado, diciendo que la “hernia me va a cagar la puta vida, no voy a poder entrenar nunca más...”.

A Fran le explicó que está todo el día pensando en el dolor y para eso era mejor irse. “No quiero que te vayai”, le pide ella, pero Crespo le explica que si no se fue antes, fue sólo por ella.