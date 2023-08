“Me sentí pésima mamá, pésima hija”: Loreto Aravena recordó traumático paseo que casi acaba en tragedia junto a su familia

Loreto Aravena recordó en el programa “Podemos hablar”, que se emitirá este viernes en Chilevisión, uno de los momentos más traumáticos que le tocó enfrentar junto a su hija y su madre durante un viaje a Isla de Pascua.

La actriz, quien junto al periodista Julio César Rodríguez, la influencer de cocina autodidacta Connie Achurra y el humorista Checho Hirane serán los invitados al estelar del canal privado, rememorará el momento en que una “irresponsabilidad” suya puso en peligro a su progenitora e hija.

El traumático viaje de Loreto Aravena

“En Anakena, mi guagua tenía como dos años, estábamos con mi mamá y yo era fan de la Tabla Paddle Surf, y quería subir a mi mamá a dar una vuelta, pero cómo íbamos a dejar a mi hija sola en la arena”, inició Loreto, quien nunca imaginó el desenlace que iba a tener su decisión.

“Yo llevaba varios días en la isla y ya había llevado a mi nena varias veces a dar una vuelta a ver los pececitos. Por supuesto, ella con salvavidas, y se me ocurre la maravillosa idea, que ahora lo veo y digo: ‘¿Cómo pude hacer algo así?’; de subirnos las tres (a la tabla)”, sinceró la figura de Canal 13, quien en pocos segundos vio pasar su vida al quedarse junto a su familia en el medio del mar.

Loreto Aravena dedica tiernas y profundas palabras a su hija Ema, ya de ocho años

Loreto Aravena celebró el cumpleaños de su hija Ema con tierna publicación: “¡Gracias a la vida por tanto!”

“Partimos, no pasaba nada, una taza de leche, rico, felices, chochas las tres y de repente comienza un poquito de oleaje. En una isla el clima cambia muy rápido, empezó el viento, el oleaje más grande y nos empezamos a ir hacia el roquerío (...) mi mamá histérica, nos empezamos a poner muy nerviosas, vi la vida, yo trataba de remar, media sentada, remando atroz”, prosiguió.