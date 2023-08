OnlyFans: Aura Cristina Geithner revela lo que ha hecho para triunfar en la app

Es una realidad que cada vez más y más personalidades de la farándula se ven seducidas por OnlyFans, ya que la consideran una gran herramienta para incrementar su cuenta bancaria.

De hecho, en la aplicación para mayores de edad se pueden encontrar a famosas, actrices, deportistas, influencers, profesionistas y estudiantes.

No es para menos, pues en la app de origen británico tienen la oportunidad de embolsarse hasta 80 por ciento de las suscripciones que generen, mientras que el portal se queda con el resto.

Una de las luminarias que ha dado un giro de 180 grados a su vida, es Aura Cristina Geithner al punto de darle mayor importancia a su emprendimiento en la aplicación que a su trabajo como actriz.

De hecho, la última participación de la colombiana en un reparto convencional se dio en 2016, cuando formó arte de “Despertar contigo”, producción de TV Azteca.

Luego de que atravesara problemas económicos y de salud, Geithner encontró en OnlyFans un emprendimiento estable, que la ayudó a salir adelante.

A la modelo y actriz, de 56 años, no le importan las críticas que pueden aparecer por sus colegas o los propios internautas.

Ana Cristina reveló que en un principio dudó en ser parte de OnlyFans, pero algo en su interior le dijo que sería una gran oportunidad.

“Esa hermosa y bella oportunidad me llegó de casualidad. Estando acá en Medellín, fue un amigo empresario paisa el que me habló de esta plataforma. Cuando él me la planteó yo le dije: ‘¡oye, no! (risas)’. Lo que pasa es que dije: ‘Dios mio, como soy persona pública no puedo llegar a esos extremos y convertirme en una pornstar o webcam’. Me arriesgué, porque le creí mucho a la intuición. Soy muy intuitiva”, sostuvo.