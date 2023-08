Pangal Andrade y Melina Soto responden sobre la idea de casarse: ¿Hay planes de boda?

Melina Noto y Pangal Andrade llevan ya varios años de pololeo y se ven estables, cuando se dejan ver. Y es que son una pareja muy hermética y recelosa de guardar su intimidad.

Publimetro sí hoy quiso ir más allá y les preguntó si hay o no planes de matrimonio. La periodista de TNT Sports, dijo que “estamos súper bien, todo fluye. Llevamos muchos años, así que mucho amor. El casamiento para mí no es tema, siempre joden, pero no es como un sueño. Si viene, bueno. Se disfrutará, pero no es una meta que tenga así establecida. Pero si viene, bien, se agradece”.

“Creo que acá en Chile (el matrimonio) es un poco más un sueño casarse, a mí no”, dijo tajante.

Por su parte, el exmiembro del reality “Año Cero”, dijo que “el amor está bien, quién sabe (respecto a un matrimonio). Cada vez que pasa el tiempo a uno le dan más ganas de tener hijos, familia. Pero todavía siento que soy un alma libre para viajar, pero enamorado”.