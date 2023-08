Paola Durante: de ser acusada de asesinato de Paco Stanley a triunfar en OnlyFans a sus 48 (FOTOS)

Paola Durante ha vuelto tras tomarse una pausa en su vida luego del escándalo en el que se vio envuelta tras la muerte del conductor Paco Stanley hace más de 20 años.

Y es que la modelo de ahora 48 años fue acusada de estar involucrada en el asesinato y estuvo tras las rejas, pero luego por falta de pruebas quedó libre, y aunque asegura que es inocente, siempre quedó manchada por esta acusación y nunca pudo limpiar su imagen.

La modelo aseguró que se retiró durante años y estuvo en Vallarta, pero se sentía sola, por lo que decidió tomar terapia y ahora está de vuelta con una cuenta de Only Fans en la que desea triunfar y ya lo está haciendo.

“Al ser figuras públicas siempre estamos expuestos, a veces queremos portarnos mal, salir, entonces me retiré, pero me sentí sola en Vallarta, sentía que algo me faltaba y fue ahí que entendí que sino iba a estar bien conmigo misma no lo podría estar en ningún lado, por lo mismo tomé terapia y cuando hice las fotos para este lanzamiento sentí que revivió mi pasión por el medio” , dijo en una entrevista para TV y Novelas.

Paola Durante vuelve con todo y abre su Only Fans pero asegura que es “elegante y erótico”

Paola Durante decidió volver con su página de OnlyFans y ha definido su contenido como “elegante y erótico” y nada “vulgar”.

“A mí siempre me ha gustado complacer a los fans, sé que ahorita la situación no está fácil y para comenzar hice un descuento (…) Obviamente se ve toda la silueta, es muy seductora, pero nunca he caído en lo vulgar”, detalló la famosa.

Y es que aseguró que comenzó haciendo un gran descuento para que todos tengan acceso, ya que entiende que no todos tienen dinero para pagar por su contenido.

A través de su Instagram la famosa escribió “50% por un mes!!!! Aprovechen esta gran oferta!!! Solo@por ustedes!!!”, junto a un video en el que aparece con ropa de lencería roja y negra, donde recibió miles de halagos.

Además, destacó que aunque al principio tuvo dudas de abrir su OnlyFans, su hija fue quien la motivó y apoyó en este nuevo proyecto y se siente mejor que nunca.

“Yo he llevado una vida complicada, me han juzgado, me han dicho de todo, ¿qué más podría pasar? A mí, desafortunadamente, siempre me preocupó lo que la gente pudiera pensar, el qué dirán (…) Yo he sido juzgada toda la vida por el caso Stanley y ya no quería volver a lidiar con los haters. Entonces mi hija me apoyó, igual que la gente que me ama, que me admira, me dijeron que no había edad para hacerlo, y aquí estoy”, destacó.