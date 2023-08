The Beatles: hace 60 años se presentaron por última vez en The Cavern

No hace falta ser un extremo fanático de los Beatles para saber que sus primeros pasos hacia el inminente estrellato se generaron en el bar The Cavern, lugar en que la legendaria banda británica realizó un total de 292 presentaciones hasta el 3 de agosto, exactamente 60 años atrás.

El último de todos el cual cumple en este instante seis décadas, dejó varias particularidades y anécdotas no sólo por ser el fin de una era, sino también por varios episodios que generaron bastante dolores de cabeza a los ya famosos, John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

Detalles de una noche difícil

The Cavern fue inaugurado en enero de 1957, momento en el que todavía el género del rock and roll aún no despertaba pasiones en Inglaterra. Sin embargo, antes de finalizar la década del cincuenta, se consolidó como un lugar para ir a escuchar a nuevas bandas de música hasta que el 9 de febrero de 1961 debutaron, Los Beatles.

Luego de eso, el resto ya lo conocemos: grabación de disco, popularidad en Europa hasta la llegada de la banda a los Estados Unidos. Antes de ir al programa de Ed Sullivan, The Cavern no daba abasto, por ello, Brian Epstein, representante de Los Beatles y quién ya estaba pensando en el desembarco americano, lo que finalmente ocurriría en febrero de 1964, decidió que era el momento de despedirse del bar.

Fue una noche del 3 de agosto de 1963, momento que se recuerda además de la música, también de episodios un tanto desastrosos como:

- Exceso en la cantidad de personas.

- Desorganización.

- Fanáticas desbordadas que le rompieron el saco a John Lennon.

- Personas desmayadas por el calor.

- Charcos de agua en todo el lugar por la condensación. Esto hizo que las paredes transpiraran humedad, situación que generó un cortocircuito que cortó la luz y no causó un accidente físico de milagro.

Sin energía eléctrica, prácticamente a oscuras en un sótano y con un público que no paraba de gritar por ellos, el cuarteto improvisó una versión acústica de “When I’m Sixty-Four”, canción que McCartney escribió pensando en su vejez e inspirado en su padre y que recién fue editada en el álbum “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Cuando volvió la luz, Los Beatles dieron su show en The Cavern, que terminó siendo su despedida ese pequeño e histórico club de Liverpool.