“Voy a firmar el divorcio”: Marco se iluminó y por fin permitirá el matrimonio entre Sole y Alonso en ‘Como la vida misma’

Era un momento muy esperado, por eso cuando Soledad (Sigrid Alegría) recibió la inesperada llamada telefónica de su expareja Marco (Andrés Velasco) en “Como la vida misma”, su semblante cambió radicalmente, pero para bien.

El personaje que sufrió una descompensación luego de enterarse de que la madre de sus hijos contraería matrimonio con Alonso (Diego Muñoz), ahora reflexionó y decidió tomar una radical decisión como nunca antes se le había visto en la exitosa teleserie de Mega.

[ LEE TAMBIÉN: Alguien no quiere firmar el divorcio: Marco y Octavia están poniéndo problemas a sus exparejas en ‘Como la vida misma’ ]

“Voy a firmar”

“Sole, voy a firmar. Tú sabes que no estoy de acuerdo, pero no tiene caso tratar de convencerte con el tema del matrimonio, así que voy a respetar tu decisión y voy a firmar el divorcio”, le dijo de entrada a su ex pareja.

En ese momento, Soledad le consultó qué fue lo que provocó que cambiara de opinión. “Ya está bueno insistir con algo que ya fue”, respondió Marco, para luego pedirle a Soledad que sea muy feliz en su nuevo matrimonio.

El personaje interpretado por Sigrid Alegría quedó un poco en shock con la llamada y tras cortar el teléfono le contó inmediatamente lo sucedido a su hermano René (Sebastián Layseca), con quien se encontraba en ese momento.

Después, ya habiendo aceptado la noticia, Sole comenzó a celebrar que se iba a casar y abrazó a su hermano René con mucha alegría y felicidad por la buena noticia.