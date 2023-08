Anita Alvarado recordó a su hermano fallecido por consumo de drogas: “Bien muerto está, porque mi mamá no dormía por él”

A las 22:01 de la noche, y tras un clip de variadas escenas representativas de la farándula chilena de los últimos años, Nacho Gutiérrez dio inicio al nuevo estelar de Canal 13 “El Purgatorio”, recibiendo a las dos primeras invitadas: Cathy Barriga y Anita Alvarado. Siguiendo la premisa del programa, ambas celebridades acaban de fallecer y se encuentran en un lugar entre el cielo y el infierno, prestas a ser juzgadas por sus actos en vida.

Las canalizadoras Vanessa Daroch y Marjorie Ulloa se contactaron con los familiares fallecidos de las invitadas.

En esta instancia, Marjorie se comunicó con el hermano de Anita Alvarado que falleció a los 25 años. Al respecto, la ex “Geisha” sostuvo que su hermano la hizo sufrir mucho a ella y a toda su familia, porque era drogadicto. “Bien muerto está, porque mi mamá no dormía por él, fue un niño muy malagradecido. Nos robó todo”, confesó Anita, y estalló en lágrimas agregando que intentó salvarlo muchas veces enviándolo a rehabilitación, sin éxito.

“Mi hermano me llevó a la humillación más grande, y humillarse no es ser prostituta. Me dijo que tenía que acompañarlo a comprar drogas, y me sentí una fracasada. El consumidor no se conforma con consumir solo, quiere que el otro también se consuma”, dijo.

La sección final del programa, titulada “Punto de quiebre”, consistió en una entrevista íntima de Nacho Gutiérrez a ambas invitadas. Primero, Cathy Barriga reveló que actualmente no tiene intenciones de regresar a ser candidata. “La política reúne todo lo peor del ser humano. El 80 o 90% de las personas que están en política lo hacen por una motivación personal. Yo hoy me estoy reencontrando con mi esencia, con mi familia y estoy reconstruyéndome de nuevo”, sostuvo.

Por su parte, Anita Alvarado aseguró que no se arrepiente de haber ejercido el oficio de la prostitución. Además, confesó que hasta el día de hoy recibe dinero de gente que quiere sus servicios, pero ella ya no ejerce. “Hay gente que no entiende que dejé de ser prostituta a los 25 años, y me siguen ofreciendo plata”, dijo. Además, reveló que en su vida ha amado mucho a los padres de sus hijos, pero que el gran amor de su vida fue Tsukasa Tanesawa, pese a que lo dejó por Chida.

Finalmente, de acuerdo a la votación del público, la invitada que ganó el capítulo fue Anita Alvarado, quien obtuvo un pase al “Paraíso”, es decir, ganó un pasaje al Caribe para ir con toda su familia. Cathy Barriga, en tanto, fue a parar al “Infierno”.