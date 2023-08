¿Bambino rompió las reglas?: Entregó carta y anillo a Alessia en su reingreso a Gran Hermano

El jueves cuatro exparticipantes de Gran Hermano, Ariel, Maite, Francisco y Bambino reingresaron a la casa estudio en Argentina, sorprendiendo a sus compañeros. Pero, no se trataba de una vuelta con camas y petacas, sino como parte de una actividad llamada “El congelado”. Esto significaba que los de afuera podían interactuar, hablar y tocar a sus compañeros que permanecen en el encierro, pero ellos debían permanecer quietos.

Fue así como llegó el turno de Fernando Altamirano, quien entró con un ramo de flores y una sorpresa para la ex participante de The Voice, con quien inició una relación durante su participación en el reality de CHV.

Tras hablar con sus compañeros y entregarles distintos mensajes, que en redes sociales fueron considerados como información privilegiada desde el exterior, Bambino se acercó a Alessia y le prometió amor eterno, colocándole un anillo en uno de sus dedos.

Alessia y Bambino

Bambino dejó carta a Alessia

“No te voy a fallar nunca. Y cuando suene esta hue...(la alarma) y puedas moverte, necesito que vayas a tu velador y vayas a leer esto, porque seguramente te lo van a quitar, pero no me interesa. Me van a retar y me importa un pic...”, le dijo, para luego besarla con profundo amor, tras haber dejado la carta en el cajón del mueble.

“Te amo, te vamos a estar esperando afuera...te amo con todo mi corazón”, se despidió, mientas Alessia lloraba.

Sin embargo, la carta fue solicitada por la producción de Gran Hermano, puesto que está prohibido recibir cualquier tipo de información.

“Este otro entró a violentar sicologicamente a alessia, dejó una carta con información y les dijo que el los defendia afuera a la pieza o sea les entregó info, sanción por tonto”, fueron algunos de los comentarios.

