En el primer día del Lollapalooza en Chicago, brillaron Billie Eilish y Karol G

La tarde noche de este jueves 3 de agosto, arrancó en la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, una nueva edición del festival Lollapalooza, considerado por la crítica especializada como uno de los eventos más importante de Norteamérica y el mundo entero.

La primera jornada musical desarrollada en el centro de la capital de Illinois, estuvo plagada de miles de fanáticos, de la mano de varios artistas internacionales, sin embargo, quién denominó las masas y generó un sinfín de aplausos fueron dos importantes y actuales representantes femeninas como es el caso de Billie Eilish y Karol G.

Primer día del Lollapalooza

Para la edición del verano del 2023, la organización de Lollapalooza confirmó la asistencia de por lo mínimo 430 mil espectadores entre los cuatro días de desarrollo en siete escenarios. En el cierre del primer día fueron la colombiana Karol G y la estadounidense Billie Eilish, quienes fueron el centro de la atención para llevarse todas las miradas, gritos de euforia y aplausos.

Eilish, quien fue presentada por el alcalde de Chicago, aprovechó estar en la casa del equipo de la NBA, Chicago Bulls, para lucir el uniforme con el número 23 y el apellido del mítico jugador considerado por millones como el mejor de la historia, Michael Jordan. Uno de los momentos más emotivos fue cuando cantó Never Felt So Alone, tema que pertenece a la banda sonora de la segunda temporada de la serie Euphoria, que tenía entre sus protagonistas al actor Angus Cloud, fallecido recientemente: “Que Angus Cloud descanse en paz”, expresó entre miles de aplausos la californiana de 21 años.

Por su parte, Karol G, quién posó con una hermosa franela dedicada a los Rolling Stones, le dio al evento musical el toque latino al presentarse durante un espacio de dos horas para cantar todos sus mejores temas, haciendo que muchos fanáticos entonaran sus coros en el idioma castellano.