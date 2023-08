Javiera Acevedo dio a conocer antigua propuesta para ingresar a emblemático reality show

En semanas recientes, no cabe duda que la televisión chilena está acaparada por la temática de los reality show, que al parecer han regresado al país para quedarse.

Con motivo de el regreso de este formato televisivo, Javiera Acevedo rememoró su pasado en la pantalla chica y reveló acerca de una tentadora oferta que le llegó en esos años.

“Sí, hace muchos años recibí una oferta por harta plata, pero no ingresaría, yo creo que me vuelvo loca”, confesó en conversación con Página 7.

¿Entrarías a un reality, Javiera?

La modelo en ese entonces rehusó la invitación por problemas de salud mental. “Me gastaría toda la plata en psiquiatras para poder volver a ser la de antes”, señaló Javiera.

Acevedo sinceró que, en este período actual de su vida, no participaría en un reality. “Ahora con un hijo, ni muerta, espero que no lo llegue a necesitar nunca por alguna enfermedad o desgracia, Dios mío santo, no es lo mío”, indicó honestamente.

“Me vuelvo loca, y, además, dejaría de ser yo, porque no estaría ahí adentro tratando de hacer reír a la gente, para nada”, añadió.

Javiera finalmente contó la firme sobre el programa que la tentó y ella rechazó rotundamente. “Fue hace millones de años para Canal 13, creo que era para ser la Cari Bastías de ‘Amor Ciego’”, comentó sobre esa oferta.