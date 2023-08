Michael Roldán valora que “Gran Hermano” le haya permitido “tener el espacio en horario prime para hablar de machismo”

Michael Roldán valoró que el reality “Gran Hermano”, programa de Chilevisión en el que se desempeña como panelista, le haya permitido abordar temas de interés público como el “machismo”, en el contexto de la revelación que hace algunas semanas realizó una de sus concursantes en el encierro.

En conversación con Tiempo X, el reconocido periodista de espectáculos abordó el impacto que ha significado el reality en la audiencia, y su buena recepción en las plataformas digitales, que han posicionado a la apuesta del canal propiedad de Paramount como uno de los productos audiovisuales más relevantes de esta parte del año.

Los elogios de Roldán a CHV

“He tenido los minutos para exponer temas que para mí, en lo personal, han sido importantes. Cuando hablamos de la Trini. Tener ese tiempo para enviar un mensaje. Tener el espacio en horario prime para hablar de machismo, me parece que son temas súper importantes que a mí, en lo personal, me interesa y que siento que a raíz del reality he podido exponer en pantalla”, aseguró Roldán, quien destaca en ese escenario el efecto que tuvo la confesión de Trini, no sólo a sus compañeros de encierro, sino que entre los seguidores del programa.

“Yo lo vi desde el minuto uno desde que ella entró al reality, un montón de gente buscando publicar ese supuesto nombre muerto de ella, la supuesta foto de antaño y eso me parece que son actos transfóbicos aquí y en cualquier país que respete a la comunidad LGBTIQ+. Entonces, claro, eran temas que quería exponer pero obviamente no lo podía exponer hasta que Trini decidiera contar su historia”, agregó.

“Una vez que aplaudimos eso, para mi era súper importante hacer la reflexión. Para mí, la idea era exponer la reflexión y quien la quiera agarrar que la agarre. Eso es lo bueno del reality que uno expone temas que son sociales y que se genere el debate en las personas y los medios de comunicación, ya es un avance”, concluyó.

