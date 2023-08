Michelle Carvalho reconoce estar “colapsada” por tener que remodelar su nuevo hogar en menos de un mes: “Son muchas reformas”

Michelle Carvalho reconoció este viernes estar “colapsada” por tener poco tiempo para remodelar su nuevo hogar, un departamento en la comuna de Providencia que compró hace pocos días y que debe habitarlo desde septiembre debido a que su actual residencia tendrá que dejarla el 31 de agosto.

La influencer brasileña reveló en lun.com los inconvenientes que le ha significado el organizar su nueva propiedad, debido a que en pocos días tendrá que hacerle variadas remodelaciones para “dejarlo estilo 2023″.

La angustia de Michelle Carvalho

“Estoy acostada, con la columna tomada, con dolores lumbares, muy mal y tomando un antiinflamatorio”, reconoció la atribulada modelo, quien lamentó que poco tiempo tendrá que hacer “muchas reformas”.

“Son muchas reformas, reuniones, ver a los maestros, ir de allá para acá. Tengo un viaje de trabajo a Río (de Janeiro), vuelvo el 10 de agosto y sólo me quedan 20 días para el cambio. Tengo que vender todos los muebles y mandar a hacer a medida los que necesito en el otro departamento. Entonces, estoy colapsada”, aseguró Michelle.

“Estaba en buenas condiciones. Pero decidí remodelarlo para dejarlo estilo 2023, actualizado. Quiero la terraza soñada, la idea sería instalar un mini jacuzzi, chiquitito, como para dos personas, ir ambientando con algunas lucecitas. Al anochecer el cielo queda como todo naranja”, agregó.

Buena parte de sus preocupaciones, explica Carvalho, tienen que ver con el tiempo de los arreglos más que con el costo que implican, considerando que la mayoría de ellos los hará a través de canjes con diferentes marcas.

“Muchas cosas. Mira, no te voy a mentir, cuando pagué el pie (20% del valor de la propiedad), me quedé sin un peso, gasté todos los ahorros que tenía, no quedé con nada en mi cuenta. Tuve que pedir plata prestada a mis amigos para vivir estos dos meses porque todo el trabajo que yo estoy haciendo ahora (sus publicidades en redes sociales), me pagan como en octubre”, contó.

“Cuando publiqué la compra del departamento, muchas empresas me escribieron por privado ofreciéndome sus servicios. Voy a grabar todo el proceso, porque la gente espera que yo muestre el antes y el después. Y tienes que pensar que mis seguidores son de 25 años para arriba, muchos están en la misma etapa que yo, comprando su primer departamento y necesitan remodelar. Esto les va a servir como una referencia”, indicó la brasileña.