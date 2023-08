Modelo detalló el horror que vivió cuando casi muere con Luis Miguel en un accidente

Después de cuatro de ausencia, este jueves 3 de agosto el cantante Luis Miguel pisó de nuevo un escenario. Las argentinas fueron las dichosas en presenciar el regreso triunfal del artista de 53 años con su gira 2023, que en pocas horas agotó todas las entradas de los 60 conciertos que realizará en Argentina, Chile, México y Estados Unidos.

El artista interpretó temas como: Será que no me amas, Amor, amor, amor; Suave, Culpable o no, Dormir contigo, Sol, arena y mar, Te necesito, Es por ti y Hasta que me olvides, entre otras e impactó de muchas formas a su público, primeramente, porque su voz sigue siendo tan potente como en su juventud, aunque muchas criticaron lo envejecido que se ve, al punto de que salió de nuevo a relucir al teoría de que el verdadero “Luismi” murió y solo se trataría de un doble.

A propósito de esto, la modelo Victoria D’Apice, contó el aterrador momento que vivió junto al cantante y en el casi pierden la vida en un accidente aéreo. Ella fue la protagonista del viceoclip del tema Suave. En el programa “De primera mano” detalló los minutos de horror en 1995.

Ellos dos, junto a los dos hermanos del cantante, Alejandro y Sergio Basteri, así como su mánager del momento Alfredo Gatica. Victoria relató que regresaban de Acapulco, México. “No sé bien qué pasó, pero empezamos a escuchar gritos, empezamos a bajar muy forzosamente, había un clima espantoso, le decían al piloto que no podía aterrizar, que no estaba habilitada la pista y el tipo intentaba igual, lo hizo tres veces, subíamos y bajábamos muy abruptamente”, contó D’Apice.

La modelo también describió que lloró mucho: “Estaba Sergito, el hermano chiquito, bueno ahora ya no es chiquito, que tiraba agua bendita y tiraba angelitos, porque era muy zen, y yo no sé si estaba en una película de terror de Luis Miguel o en la vida real, yo estaba con Alfredo (Gatica) y le decía ‘yo no me quiero morir”.

Hace dos años, el programa “Ventaneando” tuvo acceso al reporte del accidente y detalló que el jet privado XA-MLIK a las 3:00 pm anunció que tenía problemas con el tren de aterrizaje, por lo que cuando aterrizó, siete minutos más tarde, lo hizo en forma de zig zag en la pista, lo que hizo que los motores se incendiaran y la aeronave se estrellara contra la cerca del aeropuerto.

Carlos Ruiz Venegas, abogado del exmánager de Luis Miguel, José Pérez, narró que “el avión entró a exceso de velocidad, con un 60% más de lo que debería tener para el momento del aterrizaje. (...) Luis Miguel trató de abrir la puerta, pero el fuselaje quedó colapsado y José fue quien logró abrirla.

En ese momento, el cantante manifestó al diario Reforma: “Acabo de pasar uno de los momentos más duros de mi vida porque toqué la muerte, y quiero pedir a la gente que sienta, porque sentir es vivir y vivir es ser feliz”.