“No puedo tener tan mala cue**”: Cristián Sánchez se quedó encerrado en el baño y no pudo despedirse de hijo de Diana Bolocco

La mañana de este viernes Pedro Cisternas, hijo de Diana Bolocco, partía de intercambio a Europa por siete meses y Cristián Sánchez, no pudo ir a dejarlo al aeropuerto. ¿El motivo? se quedó encerrado en el baño.

El conductor y esposo de Bolocco, hizo un live dentro del baño, donde contó que se debió despedir de Pedro, detrás de la puerta. Le pasaron monedas y todo para intentar abrirla, pero no hubo caso.

“No puedo tener tan mala cueva, tan mala suerte, estoy encerrado en el baño, ¿pueden creer que estoy encerrado en el baño?, no puedo salir, esta mierda no funciona y lo peor es que tenía que ir a a dejar a nuestro hijo mayor que se va a Europa por siete meses, justo hoy día, no pude ir al aeropuerto y me tuve que despedir por la puerta, que chucha”, dijo desolado Sánchez.

Sus seguidores le decían por qué no rompía uno de los vidrios de la puerta, “¿romperlo? estai loco”, respondió el animador.

Explicó que por WhatsApp contactó a un cerrajero, pero toda la familia se tuvo que ir al aeropuerto y quedó solo.

“Menos mal que no tengo claustrofobia, este baño no tiene ventana, ¿qué es esa despedida de mierda, sin un pinche abrazo, sin un pinche beso (...) pucha y mi Pedrito se fue y no me pude despedir de él”, se lamentó.

Revisa acá el momento: