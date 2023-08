Sarita, la hija de José José, enfrenta escándalo con su pareja que vivía de su fortuna

Han pasado cuatro años desde la muerte de “El príncipe de la canción”, José José y su hija Sarita ha vuelto a dar de qué hablar. La joven estuvo envuelta en el escándalo tras la disputa por la herencia del cantante e incluso fue señalada de “esconder sus restos” y dejar a sus hermanos sin nada.

Sarita además fue señalada de “aprovecharse” de la situación para arrancar su carrera como cantante y compositora, luego de varios intentos fallidos antes de la muerte de su padre.

La joven ha seguido en la lucha por dar a conocer su talento sin embargo, los escándalos siguen ensombreciendo su carrera.

Sarita Sosa La hija de José José ha estado marcada por la polémica (Instagram)

Sarita Sosa enfrenta nueva polémica con su pareja

Tras la muerte de José José, Sarita fue cuestionada por haber ofrecido una entrevista a los medios de comunicación junto a su esposo Yimmy Ortiz, cobrando presuntamente alrededor de 1 millón de dólares por ellas. Esto llevó a que muchos señalaran que Ortiz la estaba manipulando y que era un vividor.

La pareja se conoció cuando Sosa tenía 18 años y Ortiz 24 años, trabajaban en un lavado de autos, aunque los dos estaban en busca de oportunidades para hacer su propia música. Se casaron y tuvieron una hija pero tras 9 años juntos, se ha reportado que se están divorciando.

Sarita Sosa (Instagram)

En el portal Chsime no like, Javier Ceriani dio a conocer que contaba con elementos para creer que Sarita y Yimmy Ortiz habrían terminado de forma definitiva. Entre las señales que supuestamente han dado están que en su propiedad ya no están los coches de lujo y motos que Sarita le había regalado a Yimmy, los cuales siempre estaban a la vista.

“Cada vez que venía yo, se veían dos motos, una camioneta y un coche que no era éste. Sarita Sosa se acaba de comprar un Tesla. La realidad es que las motos del marido ya no están, la camioneta tampoco, quiere edcir que los rumores son ciertos”, puntualizó Ceriani. “Sarita Sosa se cansó del hombre que también vivió de José José”.

Sarita Sosa La hija de José José sigue dando de qué hablar (Instagram)

¿Pareja de Sarita vivía de la fortuna de José José?

Laura Núñez, ex asistente personal de José José, declaró en su momento que Sarita había hecho a su padre firmar un poder que la hacía recibir todo el dinero de las regalías que la disquera paga por los discos del cantante.

“Mantiene a todos, nadie trabaja allá, Sara es la que lo hizo firmar y ella se queda con todo. No trabajan, no es que sea avaricia, pues si necesitas pagar los bills (las cuentas) y tu marido no trabaja, pues tienes que agarrar de lo de tu papá”, señaló.

Sarita Sosa Ahora una nueva polémica está ensombreciento la carrera de Sarita (Instagram)

En las redes sociales, Ortiz se describe como “músico, actor, activista así como orgulloso esposo y padre de familia.

Mientras las especulaciones continúan, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto. La última fotografía que Sarita publicó junto a Yimmy fue hace cuatro meses. “Por un beso tuyo viajo sin palabras”, se lee en la descripción.

Sarita Sosa Reportan que la hija de José José se estaría divorciando (Instagram)

Por su parte, la última publicación de Ortiz junto a Sosa fue realizada hace seis meses. El músico compartió una felicitación por el cumpleaños 28 de su esposa, en donde se lee: “Estoy muy agradecido y bendecido de pasar cada día de mi vida contigo, Sari. Eres una increíble esposa, madre, amiga, compañera, ser humano, espíritu y alma. Tu luz brilla sobre todos nosotros. Tu amor, bondad y compasión llega a todos los seres vivos. ¡Gracias por ser como eres! ¡Feliz cumpleaños!”.