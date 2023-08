“Te desafío a que digas la verdad”: Anita Alvarado interpeló en vivo a Daniela Aránguiz en “El Purgatorio”

La polémica mujer Anita Alvarado no se iba a quedar callada en su paso por “El Purgatorio”, se las sabe por libro y venía con la misión de no dejar títere con cabeza en televisión abierta completamente en vivo. Por esto, se dirigió desde el purgatorio a su archienemiga, Daniela Aránguiz a través de una carta, y no se guardó nada.

“Te invito a ti, Daniela Aránguiz, si es que quieres ganarte el cielo, que digas la verdad y muestres las pruebas que aseguraste tener: dineros recibidos, mensajes. Me relacionaste con tu suegro y, además, con tu exmarido, que ya no te pertenece”, comenzó.

“Como dices que tu virtud es no mentir, entonces te desafío que digas la verdad y te exijo, desde ‘El Purgatorio’, que seas honesta por una vez en tu vida”, complementó Anita Alvarado.

“Muchos chilenos quedaron con la duda porque no saben que, hace 10 años, escribiste un mensaje en Facebook ofendiendo a toda mi familia. Esperé tranquilamente para vengarme, pero no fue necesario seguir, eso es porque empecé, porque ya lo estás viviendo en carne propia”, agregó Anita Alvarado.

Además, este mensaje tenía un post data dirigido al “Mago”, que decía: “A ti Jorge Valdivia: da gracias a Dios que te liberaste, porque te tuvieron muchos años amarrado. Ella siempre se jactó de eso. Atentamente, Señora Anita Alvarado para ella.