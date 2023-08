Tras oleada de críticas a Barby por la frívola reacción al ver a su hija piden no juzgarla

Barby Juárez ha logrado mantenerse en La Casa de los Famosos como una de las favoritas rumbo a la recta final sin embargo, todo podría cambiar después de la inesperada visita de su hija Natasha Juárez.

Tal y como sucedió con sus compañeros Sergio Mayer con su nieta y Nicola Porcella con su madre, la boxeadora recibió la visita sorpresa de su hija pero el reencuentro no resultó como esperaban.

A diferencia de Mayer y Porcella, quienes tuvieron momentos emotivos con sus familiares, Barby dio una mala impresión a los fans por su frívola reacción al ver a Natasha.

Mientras que la joven de 16 años rompió en llanto tras abrazar a su madre, ésta sólo la calló y señaló sus “malos” hábitos. “Estás haciendo ejercicio, ay sí tu me extrañaste, ponte a hacer ejercicio”, le dijo.

Este no fue el único momento pues internautas señalaron que fueron varias las ocasiones en las que la boxeadora criticó a su hija pese a que ésta le expresó su admiración. “No te quiero ver triste. Tú me enseñaste a mí que la cabeza siempre en alto, entonces yo quiero que no te rindas. Pero yo quiero que tú también demuestres lo que tú eres. Tú eres tres veces campeona mundial”, expresó Natasha, a lo que la Barby sólo respondió “¿estás haciendo ejercicio?”

Según internautas Barby no lució sorprendida cuando vio a su hija, lo que la llevó a ser señalada de “mala madre”, además de que la acusaron de ejercer “bodyshaming”.

Barby Juárez La boxeadora recibió a su hija en LCDLF (Instagram)

“Lloro cuando salió paúl y el albacete y que raro no hubo reacción de ningún sentimiento ojalá y no se equivoque, los hijos son primero y ella como si nada”; “Bien emocionada la muchachita y la Barby bien fría.S vio muy mal”; “qué terrible que lo primero que hace es señalar el peso de su hija que a la larga trae consecuencias psicológicas graves”; “muy extraña su reacción, cualquier madre se emocionaría de ver a su hija después de tanto tiempo separadas”; “mi mamá llora cuando me ve después de estar dos días separadas y ésta dos meses y como si nada”, se lee en redes sociales.

Eso sí, muchas mujeres salieron en su defensa recordando que no todos reaccionan igual y que la maternidad ajena no se juzga.

Tras oleada de críticas piden no juzgar a Barby Juárez

Barby Juárez (Instagram)

Barby ha expresado en varias ocasiones su deseo de abandonar la casa y destacó que probablemente será la última eliminada del reality show al estar en desventaja frente a la popularidad del Team Infierno.

En un momento, Natasha pudo conversar con los otros participantes y reconoció que su mamá es muy cerrada. “Mi mamá de alguna manera necesitaba desahogarse, aunque tal vez no la entendieran tan perfecto, pero creo que mi mamá se liberó ahí, me gusta que se abra. Es muy cerrada”, dijo.

En redes sociales, internautas aprovecharon para defenderla de quienes la están atacando por su “frívola” reacción.

Barby Juárez La boxeadora y su hija Daphne (Instagram)

“Leyendo sus comentarios veo que pocas personas conocen de la trayectoria q tiene Mariana la BARBY JUÁREZ!!! Es un icono en el boxeo femenil en México, le ha tocado abrir el camino para las mujeres en nuestro país en este deporte. Natasha se quebró, ella tomó fuerza y no se lo permitió el sentirse vulnerable para consolar a su niña, las q somos mamás así somos!!!”; “El boxeo es una disciplina en la que no puedes quebrarte por todo. Es muy normal que Mariana piense que debe tener control total de sus emociones, y por ello no se permite ser vulnerable, menos ante su hija”; “Todos mostramos nuestro sentir de forma diferente!! Es obvio que ella no quiere verse vulnerable. Sólo ella sabe lo que ha pasado para tener esa coraza”. “Yo siento que lo hizo para no quebrarce con su hija y ella no la viera derrotada , porque es campeona de boxeo, cómo la hija siempre la ha visto”. “Cuando eres padre y madre a la vez... tienes que ser fuerte si o si, para transmitir “fuerza y seguridad” a tus hijos y ya después... lloramos a solas o en silencio”, expresaron.