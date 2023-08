Will Smith reveló que en su familia “nadie estaba feliz” después de la fama

Dicen que el éxito y la fama no lo es todo. El reconocido actor Will Smith lo ratificó en su caso, aseverando que su familia no ha estado feliz desde que alcanzaron la fama.

El año 2010, el afamado actor, su esposa e hijos, estaban en la cúspide de la fama, pero según él, desde ese tiempo, “nadie en [su] familia estaba feliz”, según reseñó el portal Page Six.

Smith alcanzó el estrellato con la serie ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, que estuvo al aire entre 1990 y 1996. Posterior a esto, siguió en distintas películas como ‘Día de la independencia’, ‘Men in Black’, ‘Bad Boys’, ‘Belleza Oculta’, ‘En busca de la felicidad’, entre otras.

No sólo él, sino que sus hijos con su esposa, la también actriz, Jada Smith: Jaden y Willow, actualmente de 25 y 22 años, también se involucraron en la actuación. El mayor de sus hijos es Trey, de 30 años, a quien tuvo de su matrimonio con Sheree Zampino.

Jaden, Willow y Trey, hijos de Will Smith cosechan su propia fortuna. Foto: Instagram @treysmith0011

El citado medio destacó que en una ocasión Will Smith manifestó que estaba logrando la familia que siempre había soñado. estaban juntos, tenían dinero y fama.

“Estoy construyendo este sueño de una familia que he tenido en mi mente. Voy a hacerlo mejor que mi padre. Hemos hablado de eso, mi padre era abusivo”, manifestó.

Hay algo más allá de la fama y el dinero

Will Smith se sentía pleno de lo que estaba logrando con los suyos. Su hijo Jaden ya había protagonizado ‘Karate Kids’ y había protagonizado con él el filme ‘En Busca de la felicidad’. Willow también tenía sus logros en la industria del entretenimiento.

No obstante, el protagonista de ‘The Fresh Prince of Bel-Air’, aseveró que “nadie quería estar en un pelotón” y que la primera en alzarse fue su hija Willow.

“Willow fue la primera en comenzar el motín y fue mi primera comprensión de que el éxito y el dinero no significan felicidad”, expuso, según se lee en líneas de Page Six.

A partir de este momento, reflexionó que lo material no lleva a la felicidad.

“Hasta ese momento, realmente creía que podías tener éxito a tu manera, en una casa y una familia, y que podías ganar tu camino hacia la felicidad. Las circunstancias materiales no equivalen a la felicidad y, en muchos casos, pueden ser la razón por la que no eres feliz”.

Indicó que incluso lo material puede hacer sentir a las personas miserables.

“Puedes tener tantas cosas que te hacen sentir miserable. Ese fue mi primer retroceso y pensé, ‘OK, ¿qué me estoy perdiendo?’ Estaba conduciendo a la gente a mi alrededor de una manera que estaba dejando tierra arrasada a mi alrededor”, dijo.