“A mí me gustan las peleas de perro pitbull”: Patricia Maldonado dio pistas sobre una posible participación a “El Purgatorio”

El programa “El Purgatorio” sigue dejando coletazos, las invitadas no se guardaron nada y las personas aludidas están respondiendo. Cathy Barriga se refirió a su reciente polémica con Paty Maldonado, después de su intercambio de palabras, a propósito del look de la exalcadesa en la premiere de “Barbie.”

Cathy Barriga fue consultada por dicho escándalo en su participación del programa, y con una analogía se refirió a Maldonado como “un producto tóxico” que la gente consume, el cual yo no la afecta ni hace sentir mal después de años siendo una persona pública.

La respuesta de Paty

En el programa “Tal Cual” hicieron alusión a los dichos de la exalcaldesa de Maipú, y al programa “El Purgatorio”, esto después de que Maldonado con Raquel Argandoña se tiraron una talla, y esta última dijo entre risas: “podríamos ir al programa que dicen que son amigas y se descueran, el producto tóxico”.

La cantante aseguró que “yo elijo los programas de televisión”. José Miguel Viñuela dijo que le habían soplado que ellas fueron contactadas para participar en el programa, a lo que Patricia Maldonado respondió: “A mí me gustan las peleas de perro pitbull, porque los pitbull poco ladran”.

“El perro pitbull no ladra tanto, el perro pitbull ataca. El perro quiltro o la perra quiltra es el que (ladra), es el que salta y se va en puro ‘papapapapa’. No me voy a pelear con un quiltro o una quiltra”, continuó.

“No puedo pelear, me gustan los dóberman, me gustan los perros policiales, con esos son los perros que peleo yo. Los rotweiler como tengo yo, que así la cabeza tiene la desgraciada, y cuando está en celo, ni te acerques”, añadió la panelista de “Tal Cual”.

“Las quiltras tienen esa particularidad que ladran mucho, tienen esa particularidad de andar con muchos quiltros pegados a la cola, entonces no, no. Los perritos que yo tengo tienen su pedigree, con esos perros peleo yo, no me desgasto en mi vida, lo que me pueda quedar, en quiltros”, cerró Paty Maldonado.