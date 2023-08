Daniela Aránguiz sobre “El Purgatorio”: “Si yo no hubiera querido que Ana Alvarado fuera, no la hubieran llamado”

El estreno de “El Purgatorio” no dejó impávido al mundo de la farándula, Anita Alvarado dejó la grande y lanzó diversos dardos. Una de las personas que más recibió los comentarios de la “Geisha chilena” es Daniela Aránguiz, quien aprovechó su espacio en el panel de “Zona de estrellas” para responderle acotadamente.

La panelista dio un análisis del desempeño de Nacho Gutiérrez como animador del recién estrenado estelar de Canal 13, y tras eso dio su parecer sobre su nivel de protagonismo en la discusión que se dio en el programa, a propósito de la participación de Anita Alvarado.

“Yo me sentí muy halagada y muy importante ayer. De verdad que me sentí muy importante, porque yo siento que, en un programa donde yo no estoy participando, que se me nombre y me dediquen cartas. Quiero dar gracias por el tiempo y la dedicación. Yo sí me merezco ir al paraíso porque revivo muchos muertos”, comenzó Aránguiz.

La próxima semana Daniela Aránguiz entra al “Purgatorio”

Cabe mencionar que la próxima invitada al programa de “El Purgatorio” es Daniela Aránguiz, quien ya se está alistando para enfrentarse al escrutinio del público. Sobre si le tiene miedo al programa, Daniela dijo que “al revés, lo encontré súper entretenido, me encanta estar así de expuesta”.

Sin embargo, lanzó un dato la panelista de “Zona de estrellas”. “Si yo no hubiera querido que la Ana Alvarado fuera ayer, no la hubieran llamado”, aseguró Daniela Aránguiz.