Están advertidos: La “Pincoya” se está preparando para eliminar uno tras uno en “Gran Hermano”

La querida participante de “Gran Hermano”, Jennifer Galvarini, también conocida por su nombre artístico “La Pincoya sin glamour”, está chata. Este domingo por quinta vez se verá enfrentada a la votación popular con riesgo de ser eliminada, tras ser votada por sus propios compañeros.

Ahora, ya no le importa nada, y no está preocupada de mantener la armonía en la casa. En una conversación que se dio en la mesa entre Lucas, Trini, Raimundo, Hans y Mónica, la denominada “Mamá Lulo”, hizo sus descargos.

Lucas Crespo dijo que tras la renuncia de Sebastián, no debería haber otra eliminación, pero Jennifer no estaba de acuerdo. “Qué se tenga que ir, el que se tenga que ir, y que se vaya con la frente en alto”, comenzó la orgullosa mujer chilota.

“Así que recen para que me vaya yo, así se eliminen (entre ustedes). No me voy a ir na’ porque la gente me va a apoyar siempre”, aseguró Galvarini.

Ahora se dirigió a sus compañeros, y lanzó una advertencia. “Si esta vez me quedo, prepárense porque voy a llegar 2.0. Esta vez me vuelve a salvar el público, prepárense los que se vayan a placa conmigo, de a poco se van a ir cagando, uno tras uno porque la gente ve cómo son de mala clase”, lanzó enojada.

“La Pincoya” se dirigió a su público, miró directo a las cámaras y dijo: “apóyenme mi gente para que me quede acá. Estoy sola en esta huea, pero acá me quiero quedar, para darle la pelea. Hay que ir sacando a la jauría para que sea más igualitario esto”.