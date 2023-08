“Aún no entiendo su partida”: José Antonio Neme publicó un emotivo mensaje recordando a su perrito Beto

Hace unas semanas, el animador de “Mucho Gusto”, José Antonio Neme, despidió a su querido perrito Beto. El día de ayer, el periodista subió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, junto a una antigua imagen con su mascota en una piscina.

“Qué complejos son los duelos, de los desafíos más exigentes de estar vivos. La ausencia es el recuerdo que antes de sacar una sonrisa exprime varias lágrimas”, comenzó.

“Beto nunca habló, pero tenía gestos más significativos que las palabras. Era el único de mis perros que cada vez que sonaba el timbre te recibía con un juguete. A pesar de ser gordito nunca pidió más comida que la de su plato, los otros son insoportables en este punto, era humilde, regalón, muy alegre”, continuó el animador.

“Aún lloro por él”

“Yo así lo recordaré para siempre, con sus orejas las más grandes que yo haya visto por eso quizás fueron las únicas que la Laly no mordió. Me apareció un día en que yo me desgarraba por una separación amorosa, y se fue cuando ya el corazón de mi hermana había sanado”, añadió Neme.

“Aún no entiendo su partida y quizás nunca lo haga. Con Bibi Mandakovic lo bautizamos como “la gorda” por su poto gigante. Mientras Nibaldo Guaita decía que era ambiguo sexualmente jajajaj, siempre nos hacía reír. Se hizo pipí sobre el gorro de un pololo mañoso y viajaba feliz en el Uber de ida y vuelta con Maritza Rivera″, contó el periodista.

“Un animal jamás reemplaza a otro. Cada uno para mí es único y especial, machos y hembras, y yo aún lloro por él. Ojalá el profundo amor que sentí por ti llegue hasta donde andes dando vueltas. Infinitas gracias Beto precioso, con cariño tu tutor”, cerró José Antonio Neme.