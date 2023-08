Daniel Fuenzalida desclasificó cómo hizo enojar a las hermanas Denisse y Daniella Campos en “Extra jóvenes”

En el programa “Me Late Estelar”, el animador Daniel Fuenzalida junto a los panelistas jugaron con las posibles duplas que se podrían venir en el nuevo estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, el cual enfrenta a dos famosos para saber quién se merece ir al cielo y quién debería ir al infierno.

Una pizarra con diversos nombres estaba en el estudio del espacio de farándula, y ante este ejercicio especulativo, la reciente invitada al estelar, Cathy Barriga, sugirió que una buena dupla hubiese sido Denisse Campos con Daniella Campos, las mellizas distanciadas.

Si bien, esto no va a suceder debido a que Daniella ya está confirmada para la próxima semana junto a Daniela Aránguiz, pero este dúo fue aprobado por el resto del panel debido al alto contenido televisivo que podría generar.

Por esto, el animador recordó una anécdota con las mellizas durante su época de “Extra jóvenes”. “Una vez ellas dos me pegaron una especie de cachetada. No recuerdo claramente si fue una cachetada o me retaron muchísimo”, comenzó.

Esto sucedió cuando estaban de cumpleaños, “yo tenía que ir con la torta, y parece que me había dado (estaba tomado o drogado), y estaba más tiritón, y les quemé un poco el pelo (...) se indignaron porque son estupendas”, recordó entre risas.