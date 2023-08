“¡Di la verdad mi****!”: Anita Alvarado entregó feroz respuesta a Cathy Barriga y prometió segunda parte

La empresaria de frutos secos, Anita Alvarado, está furiosa con Cathy Barriga. El nuevo estelar de Canal 13, “El Purgatorio”, dejó la grande y las repercusiones siguen llegando. La ganadora del programa publicó un video enojadísima en contra de la exalcaldesa de Maipú.

Este conflicto comenzó después de que la panelista de “Me Late Estelar” declaró que Anita Alvarado le dijo antes de entrar a “El Purgatorio”. “Fue como dramático, yo dije ‘¿qué pasa? todavía no ha empezado esta cuestión’. Me dijo: ‘hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar’, y no lloré”, aseguró Barriga.

Anita Alvarado leyó este titular, y se enfureció. “¿Por qué mierda mienten? ¿Por qué mierda les gusta meterse en problemas conmigo? Si una wea que me emputece es la mentira, pero es fácil meterse conmigo. Cathy no voy a tener misericordia contigo, te vas a la re chucha”, partió en su live la “Geisha chilena”.

Ella mencionó que iba camino a su trabajo cuando se enteró de la noticia, “yo trabajo porque no tengo un marido flojo de mierda que se está aprovechando de toda la gente chilena, haciendo nada, no haciendo ni una mierda”, lanzó

“Mira Cathy de la puta mierda, deja, ¡Deja! ¡Deja de mentir! ¿Ahora vas a ser la segunda Aránguiz?”, exclamó exaltada Anita. “¿Cuándo yo te dije que te iba a hacer llorar? Yo te voy a repetir lo que te dije, y testigos hay. Cathy de mierda, ¿te pusiste como el Sergio Rojas?”, añadió.

“Eres tan vaga, tan ladrona y tan floja como tu marido. Así que me ardiste la mierda, ahora te voy a responder como corresponde porque mentiste. No me gusta que mientan, ¿por qué mienten a propósito? ¿para qué mierda? Si yo no soy así”, continuó Anita.

La aclaración de Anita Alvarado

Anita Alvarado procedió a aclarar qué fue lo que le dijo mientras le hacían recorrer el escenario de “El Purgatorio”. Afirmando que como mutuo acuerdo quedaron en no hablar de sus hijos para que no lloraran.

“Te dije: ‘mira Cathy, tienes 50 años, yo también tengo 50 años. No te vas a poner a llorar, ni hacerte la víctima como lo has hecho en otros programas porque siempre lo haces. Como cuando estuviste en el reality lo hiciste con Pamela Díaz y cuando has estado en otros programas también, lloras para hacerte la víctima. No por situaciones, sino porque quieres hacerte la princesita, la linda’.

“Te dije que sin llorar porque era un programa que lo tomaras así, ¿y tú me estás diciendo que yo dije que te iba a hacer llorar? Jamás, ¡Mira Cathy Barriga ahora te voy a hacer llorar, y ahora vas a saber quién llora de verdad! Ahora sí, tus palabras van a ser ley, ahora te voy a hacer llorar”, aseguró Alvarado.

“Dile a tu marido que se levante de la cama, el flojo de mierda y que trabaje, porque ya basta que le saque la plata a todos los que trabajan, ¡Flojo de mierda! Más encima con el tremendo sueldo, ya que se levante y que trabaje en la porquería esa. Si yo hubiese que tú lloraras, te hubiese sacado eso”, contó.

¡Te vas a la mierda Cathy, y estoy emputecida!”, gritó Alvarado, quien señaló que una vez que termine de trabajar, va a seguir con sus descargos en contra de la exalcaldesa. “Ahora llora mierda, ahora vas a llorar (...) Ahora te voy a hacer llorar por mentirosa, no me gusta que me calumnien. Me carga, ¡di la verdad mierda!”, agregó.

La “Geisha chilena” aseguró que haciéndose la víctima logró que echaran a Pamela Díaz de “La Granja Vip”, por esto señaló: “ahora entiendo la mierda de persona que eres. Si dijiste que te iba a hacer llorar, apróntate porque ahora sí, por calumniarme, por mentirosa”.

“Me picaste hasta el hoyo, así que nos vemos a la noche (...) me sacaste los choros del canasto. Te voy a dejar la cagada Cathy, tengo una rabia, una putería. Mi pecado capital es la ira, me enfurece que me provoquen, que me mientan. Voy a dejar la cagada”, concluyó Anita Alvarado.