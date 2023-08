La “Pincoya” se descargó en contra de Lucas Crespo: “Hizo que todo el mundo esté en mi contra”

La querida participante de “Gran Hermano”, Jennifer Galvarini, conocida como “La Pincoya sin glamour”, ha tenido unos duros días en la casa más famosa del mundo. Ella tras ser votada por quinta vez por sus compañeros para que abandonara el programa, decidió dejar la amabilidad de lado y pagar con la misma moneda.

Un conflicto se desató en la casa después de que Jennifer abandonó una prueba grupal, y decidió hacer el almuerzo. Lucas Crespo había mencionado que haría comida, sin embargo no lo hizo, por lo que la “Pincoya” cocinó para ella, Lucas, Sebastián (quien también desertó), y Constanza, que se encontraba compitiendo.

Esto molestó al resto de los compañeros, y se enojaron enormemente con Galvarini, mas no con los hombres involucrados que también comieron, y que habían quedado de cocinar en primera instancia.

Crespo le informó al resto de sus compañeros que “iba a cocinar con el Seba, ella nos dijo que no, nos fuimos a dormir para afuera y la hueona nos hizo un arroz”.

Posteriormente, él aclaró el incidente cuando llegaron más personas, afirmando que él debía cocinar, pero nadie lo responsabilizó, aunque seguían enojados con la “Pincoya”.

Aquí fue donde empezó la pelea x lo del pollo y el maricon culiao del Lucas culpó todo el rato a la Pincoya #GranHermanoCHV#GranHermanoChile pic.twitter.com/9BqMBXIwmd — ᴾᵒᴾ ♡ ᴸᵒᴸᴵᵀᴬ (@insanaysalva) August 6, 2023

El descargo de la “Pincoya”

Jennifer y Lucas hablaron distendido durante la fiesta del viernes, pero no se escuchó de qué hablaban. Sin embargo, después de la cena de las nominadas, la “Pincoya” fue informada sobre la versión que contó Lucas al resto de sus compañeros, y ella se indignó.

Junto a Constanza y Raimundo, la “Pincoya” se descargó: “¿No le da vergüenza que todo un país lo está viendo que es un mariconazo? Él no dijo la verdad, y ninguna de las cabras me había contado bien, ellas se quedaron con la versión de él, porque es ‘noble’. No es noble po’ hueón”.

Jennifer cuestionó por qué no contó todo lo sucedido, en vez de hacerse el desentendido. La participante aseguró que los tres quedaron de acuerdo en que ella cocinaría para ellos mientras el resto seguía en la prueba, debido a que estaba enojada con el resto.

“Se hizo el que ‘no sé, que estaba afuera, que no vi nada’, pero acá me va a decir otra huea. ‘Yo ya asumí la responsabilidad, no te preocupes’ (aseguró Lucas). Me hizo pasar un mal rato, me hizo que todo el mundo esté en mi contra, peleándome”, aseguró.

“Díganme que no soy víctima, ellos son los victimarios, yo soy la víctima. No me digan que no hacen esa huea. Me acosan, me hacen bullying, me maltratan todo el día, y quieren que yo no les diga nada”, dijo la “Pincoya” antes de ser cortada por la transmisión del reality.