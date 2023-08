Con cómico mensaje, Lele Pons calla a los haters que la critican por “editar” sus fotos

Para algunas estrellas del entretenimiento mostrar sus imperfecciones no está contemplado, por lo que recurren a filtros y retocar todas sus fotos antes de mostrarse en las redes sociales, algo de lo que difiere mucho la influencer venezolana Lele Pons. Ella se ha encargado, junto a sus amigas, de exhibir y sentirse orgullosa de su cuerpo al natural y lleno de detalles como el de cualquier otra mujer.

El más reciente fue el 25 de junio cuando celebró sus 27 años y en una de las fotografías se le nota sus piernas con celulitis, algo que fue aplaudido por sus fanáticas en la caja de comentarios, ya que adoran su espontaneidad y sinceridad: “Me gusta que se muestra tal y como es y no idealiza el cuerpo como muchas otras mujeres lo hacen”, y “Me encanta que muestras que eres humana y no una muñeca con filtros”, son algunos de los comentarios que le han dejado a la artista.

Lele también se caracteriza por hacer parodias sobre cómo algunas personalidades luchan por lucir esbeltas en las redes sociales, pero que en la vida real tiene un abdomen abultado, estrías y más detalles, normales en cualquier cuerpo.

Pero también es atacada por un grupo de haters, que ven esta exposición de belleza natural como una forma de llamar la atención de su público: “Tampoco así, así así no están me perdonan”, “¿Por qué estás tan orgullosa de la celulitis? no se ve bien” y “Voy a vomitar” forma parte de los ácidos comentarios de sus detractores.

Callar los haters con buena dosis de humor

Lele compartió este domingo 6 de agosto cuatro imágenes de ella posando en traje de baño de dos piezas, mientras estaba abordo de un yate. Pero esta vez no se trataron de fotos corrientes como las que ha mostrado con anterioridad, sino de unas llenas de trucos.

“Cuando me preguntan si edito mis fotos 😂” decía el texto que acompañó las fotos, en las que usó un filtro para distorsionarlas y “hacerse” un diminuta cintura, un voluptuoso trasero y unos enormes pechos. Algo que sin duda, apoyo Evaluna y Sebastián Yatra, quien le comentó: “Igual que en la vida real”. La publicación ya cuenta con un millón de “corazones” y más de seis mil comentarios riendo por su característico sarcasmo.

La sobrina política de Chayanne no le teme tampoco mostrar su pasado, ya que en varias oportunidades ha presumido su etapa de adolescencia, en donde hay una notable diferencia con respecto al presente.

En el 2018aseveró que solo se ha retocado en el quirófano una parte de su cuerpo, mientras que lo que demás ha sido arreglos rutinarios, como ortodoncia y cambio de color de cabello: “Me hice la nariz, la única cosa que yo me hice, me arreglé un poco el cabello, me puse más flaca y con más color, me hice de todo, pero la única cirugía que hice yo fue la de la nariz”.