“Cree que ser feriante es significado de ser una pobre”: Mónica se ganó el odio de las redes tras criticar los viajes que ha hecho la “Pincoya”

Mónica de “Gran Hermano” generó una ola de críticas en redes sociales tras irse en contra de Jennifer por los viajes que ha realizado en su vida, asegurando que son mentira puesto que es una trabajadora de la feria.

Sus palabras se dieron cuando la participante más longeva del reality se encontraba hablando con Hans sobre este hecho y puso en duda la veracidad de las palabras de la “Pincoya sin glamour”.

“Miente, miente y miente (...) Yo creía que ella era como yo, luchadora, que se sacaba la cresta trabajando en la feria y de la noche a la mañana te dice que conoce Isla de Pascua y otras partes, que pesca una mochila y sale a pasear”, comenzó diciendo indignada.

“Si una mujer está trabajando en la feria va a tener plata pa’ eso? No…”, se escucha en el registro transmitido a través de Pluto TV.

“Se contradice en sus palabras”, la apoyó Hans.

La reacción en redes sociales

Estas palabras generaron diversas críticas en redes sociales, en donde aseguraban que su comentario era clasista, además, aclararon que Jennifer ha dicho en varias ocasiones que es Técnico en Enfermería y trabaja en el Hospital de Ancud.

“La Mónica no entendió que la Lulo tiene un título que de adorno no está, trabaja con rrss, hace mil hueas y su marido también tiene buen trabajo así que si puede vender ropa en la feria y viajar a China si ella quiere. Trágate la envidia”; “Clasista, cree que ser feriante es significado de ser una pobre”; “Una falta de respeto que Monica diga que Pincoya es mentirosa y no es una mujer trabajadora. Por qué no le dices eso a tus hijos?”; “Cuánta envidia y resentimiento la señora”; escribieron algunos usuarios en Twitter.