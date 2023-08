“No puede llevárselo”: Jorge de “Gran Hermano” se lanza contra Constanza por cuidados de Bigote y asegura que es “juguete de todos”

Jorge Aldoney de “Gran Hermano” se lanzó con todo en contra de Constanza Capelli tras cuestionar los cuidados que tiene la bailarina con Bigote, la mascota de la casa.

Todo comenzó cuando el Mister Chile se encontraba hablando con Skarleth Labra sobre quién de los participantes debería llevarse al can tras terminar el encierro, en donde la joven de 18 años aseguró que debería ser Coni por la atención que le ha brindado al animal durante este mes.

Sin embargo, Jorge dio a entender que ella no era la única que se preocupaba de Bigote. “Lo que pasa es que la Coni muestra en pantalla que el perro es suyo. Lo entiendo y lo acepto, es como parte de su juego también”, sostuvo.

“Pero yo encuentro que igual fue como la contención de la Coni antes que llegara el Seba, ella necesitaba al perro”, expresó Lucas Crespo.

“Pero yo no siento que ella sea la que más cuida al perro”, arremetió por su parte el modelo. “El perro es de todos y que se vea en pantalla que el perro anda huea... con unos más que con otros... Pero no siento que esté celoso, para nada, me importa un huevo”, destacó Míster Chile.

“Yo no tengo interés en quedarme con el perro, yo tengo mis perritas, si se lo puede quedar la Coni, bacán, pero no puede llevárselo, si el perro igual es contención de todo, es juguete de todos”, agregó Jorge Aldoney, tras hacer una alusión a que la participante podría llevarse al animal si es que se va de la casa durante la nueva jornada de eliminación.