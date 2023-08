Paz Bascuñán y su defensa a Nicolás López: “Hay que atreverse a decir lo que uno piensa”

La actriz Paz Bascuñán estuvo en el programa “Not News”, para conversar con Nicolás Larraín, obviamente de todo, pero el conductor le preguntó por su apoyo al cineasta Nicolás López, condenado por abuso sexual.

“Uno tiene que ser la persona que es y yo soy de esta manera, hay que atreverse a decir lo que uno piensa, porque si uno está siempre pendiente de las críticas, finalmente se pierde libertad, es súper importante vivir con libertad, para ser la persona que eres y no vivir con miedo”, dijo la actriz.

De esta forma, Bascuñán aclaró que “yo sé que no le gusto a mucha gente, pero así es la vida. Uno no le cae bien a todo el mundo, hay gente que te quiere y gente que no te quiere y hay que vivir con eso”.

La actriz de S.O.S. Mamis!!! es amiga del director, que fue declarado culpable en 2022 como autor de dos delitos consumados de abuso sexual. Hechos ocurridos en Santiago, entre noviembre y diciembre de 2015, y a fines de noviembre de 2016, respectivamente.