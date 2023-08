“Quico” de ‘El Chavo del 8’ es padre de seis hijos: ¿quiénes son y a qué se dedican?

El actor Carlos Villagrán es reconocido y recordado en el todo mundo gracias a su extraordinaria interpretación del inolvidable Quico en el icónico programa de comedia mexicano El Chavo del 8.

No obstante, además de ser uno de los comediantes más famosos y respetados en Latinoamérica, el histrión que personificó al hijo de doña Florinda también es el orgulloso papá de seis hijos.

¿Quiénes son los hijos de Carlos Villagrán, el actor de “Quico”?

Sylvia, Edson, Samantha, Paulo, Gustavo y Vanessa son los nombres de los herederos de Villagrán. Los primeros cuatro vástagos del artista son producto de su matrimonio con Silvia Salinas Aguirre.

Mientras, los dos últimos son fruto de su relación con Emma Graciela Rivera, conocida como “Gache” Rivera. A pesar de tener diferentes madres, los seis se llevan bien entre ellos y con su papá.

Si todavía no los conoces, a continuación, te contamos quiénes son y a qué se dedican los retoños del intérprete, quien dio vida a su famoso personaje con el nombre “Kiko” hasta inicios de año.

Carlos Villagran tiene una entrañable relación con sus hijos | (Instagram)

Sylvia Villagrán

Sylvia Villagrán es la primogénita del actor. Ella se ha desempeñado en trabajos lejos del medio como asistente y secretaria, según El Financiero. Actualmente, crea videos cómicos para TikTok.

Sylvia Villagrán es mayor de los hijos de Carlos Villagrán | (Instagram)

Edson Villagrán

El segundo vástago del famoso de 79 años de edad es Edson Villagrán. Él se dedica a organizar eventos y también se desempeña como DJ en fiestas con su empresa de festejos Baranzt Eventos.

Edson Villagrán tiene una exitosa empresa de organización de eventos | (Instagram)

Samantha Villagrán

La tercera del clan es Samantha. Ella es una exitosa influencer y vlogger con casi dos millones de suscriptores en su canal de YouTube: ChuladasCreativas, en donde publica videos de manualidades.

Samantha Villagrán tiene casi dos millones de suscriptores en YouTube | (Instagram)

Paulo Villagrán

El cuarto retoño del histrión es Paulo Villagrán. Él es un talentoso diseñador gráfico, ilustrador y profesor. Además, se ha desenvuelto como conferencista y muralista para muchas empresas.

Paulo Villagrán es un talentoso artista, diseñador e ilustrador | (Instagram)

Gustavo Villagrán

El penúltimo hijo del eterno Kiko se dedica a la venta de comida con un food truck. Aparte, tiene aspiraciones políticas pues se lanzó como candidato a diputado local por el distrito13 de Querétaro en 2021.

Gustavo Villagrán intentó incursionar en la política | (Instagram)

Vanessa Villagrán

La hija menor del eterno Quico de El chavo del 8 es Vanessa Villagrán. Ella tiene 40 años de edad, es su representante y también se enfoca en crear contenido para la plataforma OnlyFans.

Actualmente, Vanessa además pasa un momento muy duro debido a que fue diagnosticada con cáncer en junio. La celebridad de las redes sociales compartió la noticia en días recientes en Instagram.

Vanessa Villagrán es la mánager de su padre, Carlos Villagrán | (Instagram)

“No sabía dónde refugiarme, me sentí tan perdida… Una vez más tenía que enfrentarme ahora a esta prueba de Dios y aceptarla”, escribió. “Era como una pesadilla de la cual no sabía si despertaría”.

Villagrán aseguró que ya comenzó su tratamiento y ha pasado por dos cirugías, pero cuenta con el apoyo de su papá. “A distancia, diario me habla por teléfono, lloramos, pero está 100 por ciento al tanto”, explicó.