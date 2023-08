“¡Te chiflai...!”: Coni y Skarleth protagonizaron tenso encontrón en el cara a cara de ‘Gran Hermano’

Un tenso encontrón protagonizaron Skarleth Labra y Constanza Capelli en el capítulo de domingo de Gran Hermano (CHV), en la instancia del “cara a cara”, momento en que los participantes se suelen sacar los trapitos al sol.

En ese contexto Coni eligió a la joven de 18 años para decirle lo que pensaba, tras la pelea entre Seba Ramírez y Jorge Aldoney, momento en que una defendió a su expololo de encierro mientras que la otra respaldó a su amigo.

- Me insultaste. Siento que me pudiste decir lo mismo sin garabatearme y me pareció extraño de parte de ti, que siempre te encontré muy dulce, y teníamos una muy buena relación, le dijo Coni, tal como consigna La Cuarta.

“Si sientes que soy todo lo que dijiste, que sabes lo que dijiste y no lo repetiré, me parece respetable”, agregó, “pero me sorprendió, y me hubiese gustado que me lo dijeras, conversarlo conmigo, y no que me insultaras”.

Luego, la ex de Pailita hizo sus descargos, remontándose a un conflicto más anterior que habían tenido:

- La vez que tú me insultaste yo no tenía nada que ver en el asunto, y nos insultaste así como “perras cul...” y “maracas cul...”. Pero de verdad yo no tenía nada qué ver en el asunto. Pero en esta ocasión (la pelea de Seba y Jorge) yo me podía meter, porque estaban insultando a mi amigo y lo quería defender.

-¿Pero defenderlo de quién? ¿Qué estaba peleando con Jorge?, -le preguntó Coni- Les voy a aclarar algo: Sebastián es una persona y yo soy otra. El individualismo acá en la relación es importante.

“Yo simplemente te pedí que callaras a Sebastián por respeto a la Alessia (Traverso)”, le reclamó Skarleth, considerando que en aquella ocasión fue eliminado “Bambino” Altamirano.

Pese a todo, después, ya en el patio con la pelea en el pasado, Skarleth lanzó un “falsa cul...”, en alusión a Coni, por lo que la joven de 18 años se disculpó con su compañera.

Pelea Skarleth y Constanza pic.twitter.com/sVp42yFmaD — Rockk (@Rockk47459445) August 7, 2023

La pelea se puso peor

Sin embargo, luego la discusión entre ambar fue subiendo aún más de tono, ya que de repente, Skarleth planteó:

-Tú buscas respeto, buscas buena onda, te tachas de ser una persona educada, y después insultas a la Trini (Cerda), la molestas...

-Aaah, ahora estamos sacando la careta- contestó Coni, en vista de que le sacó el tema de su exmejor amiga del encierro-, porque yo soy así el 100% del tiempo, he tenido conflictos, he enfrentado a la gente, y (ahora) se te está saliendo la careta y te estás picando.

- Si me tengo que juntar contigo, y decirte “hola”, es porque te haces la buena onda

-¡¿Yo me hago la buena onda?! —reaccionó Coni—. Yo tengo buena onda contigo, no te estás enterando... ¡Nunca he hablado mal de ti! Estás rayándola —. Movió uno de sus dedos alrededor de su cabeza, dando a entender que está enloqueciendo.

-¡Yo tampoco tengo mala onda contigo!

-¡¿Entonces por qué dices que “me hago la buena onda” contigo?!

-Porque a mi me cargan las personas que te insultan y después andan con la buena onda.

-¡Te pedí disculpas, Skarleth!

Frente a ese disculpas de quién la pidió disculpas a quién, y si fue de manera genuina o no, Coni dio por cerrado el cruce y se fue a sentar.

-Madure...

-¿Inmadura porque tengo 18 años?

-No, no, no.

-Tú eres más grande que yo y eres más pendeja, de partida, así que por favor...

-Te chiflas.

-Tú más, ve tus actos —dijeron al final, sin llegar a buen puerto.