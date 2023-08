Con brillos y bailando: Channing Tatum es el padre más cool al llegar con su hija a concierto de Taylor Swift

Channing Tatum no sufre de masculinidad frágil por lo que no tuvo problemas en acompañar a su hija Everly Elizabeth Maiselle Tatum al concierto de Taylor Swift en el SoFi Stadium en Los Ángeles donde se robó todas las miradas y mostró que es el papá más cool.

El protagonista de Magic Mike cuenta con todos los requisitos para ser uno de los galanes de Hollywood más aclamados, pues además de su atractivo físico se ha mostrado como el papá que todos merecen tener.

El actor ha mostrado su faceta paterna en redes sociales donde se le ha podido ver aparecer maquillado como toda una princesa, pero también enseñándole deportes rudos como el boxeo a Everly para que aprenda sobre defensa propia. Además, cuenta con su propio libro inspirado en su hija.

Channing Tatum junto a su hija en concierto de Taylor Swift

Con brillo y muchas ganas de bailar llegó Channing Tatum para disfrutar junto a su pequeña y mostrar que es todo un papá Swiftie. El galán de Hollywood mostró algunos pasos en medio de algunos éxitos de la cantante.

Para la gran noche de padre e hija vistió unas bermudas de mezclilla y una camiseta negra decorada con la leyenda: ‘It’s me, hi, I’m the daddy it’s me’, haciendo referencia a la letra de ‘Anti-hero’ de Taylor Swift.

Para agregarle más a su look agregó un corazón de glitter rosa en el ojo izquierdo decorado con estrellas, bailó y canto al ritmo de ‘Shake it Off’ y ‘Anti-hero’ junto a su hija.

Por su parte, su pequeña llegó luciendo un vestido azul largo con zapatillas rosadas. Ambos estaban acompañados de la escritora y periodista Gayle King y su hija.

Desde el 2015 el famoso había advertido que era fan de la cantante al igual que su hija de apenas un año en aquel entonces.

¡Así es un papá swiftie! 🎤🤩💜 Channing Tatum asiste a “The Eras Tour” con su hija. pic.twitter.com/P9uDscyKTj — El Popular (@popular_mx) August 8, 2023

“Taylor Swift es una hechicera de la más alta estima, en un gran sentido. No sé qué está haciendo en ese video, pero mi hija lo verá hasta el punto de volverse loca”, dijo refiriéndose al clip de “Shake if Off”.

Channing y Everly se sumaron a la lista de las distintas celebridades que han disfrutado del The Eras Tour como es el caso de Sofia Richie, Lauren Conrad, Sofia Vergara, Mindy Kaling, Brie Larson y Vanessa Bryant y sus hijas, entre otras.