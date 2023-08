El truco de JLo para ocultar las canas en las raíces sin teñirse y en pocos minutos

JLo y canas no van en la misma oración y es que la diva del Bronx siempre ha sido muy cautelosa en mostrar el paso del tiempo en su look, con este truco para ocultarlas de forma fácil.

Antes de cada presentación o aparición pública la intérprete de On the floor recurre a él, pues no siempre tiene tiempo para teñirse de la forma tradicional y además el abuso puede resultar nocivo para la salud capilar.

Jennifer López Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Lo que más nos encanta es que es una opción económica y fácil de aplicar en casa, sin importar si eres de pelo oscuro, castaño, rubio o rojizo, siempre habrá alternativas para ti.

¿Cuáles es el truco de JLo para ocultar las canas en las raíces sin teñirse?

De acuerdo con Hola, el estilista de JLo, Chris Appleton, recurre a un retocador de raíces para ocultar las canas de la cantante al instante y sin tener que teñir su pelo constantemente.

“Siempre las cubro con uno de mis favoritos, el Root Touch Up de Color Wao. Lo uso para mezclar extensiones de distintos colores, hacer más tupidas las raíces e incluso crear reflejos”, explicó en sus redes sociales, demostrando lo versátil que es este producto de belleza.

Lo podemos tener en nuestro tocador sí o sí para que sea un salvavidas importante, sobre todo porque su efecto es inmediato. Un tip que revela Appleton es que debe aplicarse siempre con el pelo húmedo para un mejor resultado.

Es importante usar una brocha fina para que la aplicación sea más precisa y que sea resistente al agua, tanto para combatir al sudor, sino también otros productos que agregamos al peinado como fijadores y laca. Rellena zonas desplobadas y ¡listo! Tendrás un nuevo look.