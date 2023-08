Gonzalo Valenzuela revela el traumático momento en que descubrió que su hijo mayor padecía epilepsia

El actor nacional Gonzalo Valenzuela es parte de la campaña de la Liga de la Epilepsia, llamada La Actuación de tu Vida. En ese contexto, reveló cómo se enteró que su hijo mayor Silvestre, sufría la enfermedad.

Mediante un live de Instagram con la neuróloga Keryma Acevedo, Valenzuela contó que la primera crisis que sufrió su hijo fue a los 12 años. “Silvestre tiene 15 años, a los 12 le vino la primera crisis y fue una experiencia bien traumática, yo no sabía, no tenía idea y me tocó vivirlo con él, estaba solo con él, desde ese día cambio mi vida y la de mi hijo”, contó.

“Fue súper fuerte. Yo estaba acá, en mi casa, y mis hijos me pidieron dormir en mi cama. Cuando me fui a acostar, desperté con unos golpes y no entendía qué estaba pasando. Silvestre estaba en un estado irreconocible, se me paralizó el cuerpo, lo agarré en brazos para que su hermano no despertara”, explicó.

“Pensé que se me había muerto en un minuto, estaba pálido, con los labios morados. Estuvo inconsciente mucho rato después del ataque”, agregó.

Salió a pedirle a un amigo que lo llevara a la clínica de Reñaca, desde donde lo derivaron a Santiago. “Fueron cuatro días de espera muy angustiantes, de los resultados, empieza uno a descubrir un mundo nuevo. La incertidumbre es un lugar muy complejo de habitar”, admitió.

“Es súper traumático, es terrible, pero después ya sabiendo, teniendo claridad de que lo que tiene, de cómo tratarlo, ya es otro cuento, es una anécdota, pasó, ya está todo bien”, sentenció.