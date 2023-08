Jada Pinkett Smith muestra con orgullo su triunfo sobre la alopecia con impactante imagen

El programa Red Table Talk, que se transmite desde Facebook, ha sido en panel desde donde la actriz Jada Pinkett Smith se ha sincerado sobre muchos aspectos de su vida, como cuando confesó delante de su esposo, el también actor Will Smith, que le había sido infiel durante una crisis matrimonial con e rapero August Alsina. Pero también usó este espacio, en el 2018, para contar que padece de alopecia.

La alopecia areata es una enfermedad autoinmune que produce la caída del cabello, en muchas ocasiones no solo de la cabeza, sino de todo el cuerpo, y se produce cuando el sistema inmune ataca los folículos pilosos, que es donde se forma el pelo. La actriz contó en el programa: “Un día estaba en la ducha y de repente me di cuenta de que tenía puñados de pelos en mis manos. Pensé Dios mío, me estoy quedando calva”.

Esta declaración la hizo, pues muchos de sus fans le preguntaban por qué llevaba siempre turbantes y acotó que hablar sobre el tema no era nada fácil para ella. Desde entonces luce su cabeza rapada al estilo de Demi More en la película G.I. Jane.

Ahora ella es referente de lucha y constancia en contra de esta enfermedad que no tiene cura y se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos otras pacientes que están en su misma situación. Aunque han sido momentos difíciles, ella trata de sostener una buena actitud, que además comparte con sus 11 millones de seguidores en Instagram.

“Sonríe dentro de tu corazón y recuerda que la vida es un regalo y tú también”, es una de las tantas frases con las que busca mantener su ánimo arriba.

La transformación en plena batalla

La protagonista de “Cleopatra” publicó este lunes 7 de agosto dos fotos de la evolución que ha tenido en su lucha por tratar de mantener su cabello. “Este cabello aquí está actuando como si estuviera tratando de regresar. Todavía tengo algunos puntos problemáticos, pero ya veremos”, le contó a sus fanáticos junto a dos imágenes del antes y el después.

Jada Pinkett Smith. La actriz compartió con sus fans los avances que ha tenido en la batalla contra la alopecia. (Instagram @jadapinkettsmith)

Mientras que el fin de semana también compartió el cambio drástico que sufrió, pues mostró una imagen de su larga melena y otra con el cabello apenas naciente del que está actualmente disfrutando como parte de su victoria contra la alopecia. En octubre lanzará un libro sobre su historia de vida.

En el 2022, su enfermedad fue parte de una broma pesada por parte del humorista Chris Brown durante la ceremonia de los premios Oscar, algo que no toleró Will Smith, por lo que subió al escenario y abofeteó al artista. Pocos minutos después ganó el premio al mejor actor y luego fue vetado por la academia por 10 años.

Pese a que la defendió, una fuente cercana a la familia filtró a la prensa que Jada había manifestado que “ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan”.